Ortiz sobre llamado a diálogo: “No existen las condiciones”

El senador Oscar Ortiz señaló que BDN no va participar del diálogo convocado por el presidente Evo Morales porque "no existen las condiciones para el mismo".

"El presidente al mismo tiempo que convoca a la confrontación, convoca al diálogo", resaltó Ortiz.

#ÚLTIMO #ParoEnBolivia El senador @OscarOrtiz señaló que BDN no va participar del diálogo convocado por @evoespueblo porque no existen las condiciones para el mismo. pic.twitter.com/rRfEf2D6kf — Los Tiempos (@LosTiemposBol) November 9, 2019

El Presidente, dijo, no hace referencia a las irregularidades del proceso. "Entre tanto no sean reconocidas como tales, no pueden permitir un diálogo".

Manifestó como alianza Bolivia Dice No, no participarán de esa convocatoria. "Le digo al Presidente que este no es un problema solo entre partidos, no es solo un conflicto entre políticos, hay una ciudadanía movilizada que clama por nuevas elecciones, por un nuevo Tribunal Supremo Electoral y no se los puede obviar o ignorar".

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Evo Morales convocó a los partidos políticos a debatir "de manera urgente e inmediata" para pacificar Bolivia.

Morales denunció, durante una conferencia de prensa, un golpe de Estado por un "grupo violento" y pidió movilizarse a los afines al Gobierno contra los que "instigan al odio, racismo y marginación".