Marchas de al menos tres sectores cercan la plaza Murillo

La ciudad de La Paz vuelve a vivir este viernes una jornada de tensión. Al menos tres marchas confluyeron en el centro paceño y han llegado al centro de la ciudad de La Paz para protestar contra el Gobierno y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según un reporte de La Paz.

Sectores de campesinos, mineros, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y juntas vecinales se movilizan en la urbe paceña, mientras los funcionarios evacúan los edificios de las reparticiones estatales.

La Policía ha vuelto a reforzar los anillos de seguridad de la plaza Murillo, sede los órganos Legislativo y Ejecutivo.