Evo Morales desde México: Volveré si el pueblo me lo pide

El expresidente de Bolivia, Evo Morales aseguró hoy desde una conferencia de prensa en México que volverá "si el pueblo se lo pide, para pacificar" al país, a solo tres días después de haber dimitido al cargo acorralado por la crisis política.

"Si mi pueblo pide estamos dispuestos a volver, a pacificar. (...) Vamos a volver tarde o temprano, qué mejor temprano para pacificar", afirmó a medios mexicanos e internacionales.

Culpó a la oposición "derechista" y a los cívicos por provocar la violelencia que hoy en día vive el país y desde México convocó al diálogo, aunque insistió que su salida se dio por un golpe de Estado.

Los últimos días los sectores sociales afines a Morales se movilizaron en La Paz causando zozobra en la población, daños a empresas y quemando viviendas, con el pedido de "guerra civil" y el retorno del exmandatario al Gobierno.

El expresidente contó los percances por los que tuvo que pasar en el vuelo de camino a México donde recibió asilo. Después de 12 horas de viaje, de haber sufrido el rechazo de al menos cuatro países, cambiando varias veces su plan de vuelo e incluso bordeando territorios nacionales a fin de no violar espacios aéreos, el ahora expresidente Evo Morales llegó ayer a México al mediodía.

"Llegue a Chimoré y sospechosamente los pilotos no han ido a la terminal comercial sino a la militar (...) sospechosamente cerraron los hangares en Chimoré y después me informan ahí estaban armados los uniformados", develó.

Aseguró también que a su llegada al trópico de Cochabamba, el sábado se enteró que habían ofrecido 50.000 dólares por su vida.

El mandatario cuestionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y aseguró que se convirtió en un organismo "neogolpista". y dijo que en el informe presentado sobre las elecciones predominó la interpretación.

"La OEA tuvo una decisión política y no técnica, ni jurídica. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de hermanos izquierdistas, La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos movimientos sociales, está al servicio del imperio americano. Debería llamarse Organización de Estados del Norte", declaró.

Finalmente, Morales se refirió a su sucesora transitoria, Jeanine Áñez.