Evo dice que vídeo en el que incita a la violencia y organiza bloqueos es "montaje"

El expresidente Evo Morales, acusado de fraude electoral, aseguró que el vídeo en el que se lo escucha incitando a la violencia y dando órdenes a Faustino Yucra, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), para que persistan los bloqueos en todo el país, es un "montaje" del actual gobierno de transiscion.

“No conozco, no lo he visto todavía; no tengo nada que comentar. Ayer (el martes) dijeron que yo estaba en Bolivia, una mentira; pienso que es otro montaje más como siempre hace el Gobierno", dijo a la agencia rusa Sputnik.

En el vídeo, presentado ayer por el misnitro de Gobierno, Arturo Murillo, Morales asegura que su objetivo es dejar sin comida a las ciudades a través de un “cerco de verdad”.

En la grabación, el exmandatario señala también que en estos días la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a rechazar su renuncia y que con esta acción él volvería al país para asumir el mandato. “Voy a intentar como sea de meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla”, afirmó.

Ayer, el Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) confirmó la veracidad del vídeo. Alejandro Yucra, hijo de Faustino Yucra, también aseguró que las imágenes son reales.