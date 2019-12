Achacollo: "Quieren usarme como un trofeo político este fin de año"

La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, considera que el pedido de revocatoria de medidas sustitutivas por el caso del Fondo Indígena es parte de un proceso "netamente político" en el que el Gobierno la quiere como " trofeo político en este fin de año".

"Es netamente político para usarme como un trofeo político en este fin de año. (...) Voy a enfrentar a la justicia, me voy a someter y por eso estoy aquí no me he corrido", dijo a Erbol ,la exministra antes de entrar a la audiencia.

Achacollo se presentó esta mañana a su audiencia en que se define si volverá a la cárcel, después de que el actual director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, presentara una acusación en su contra por haber vulnerado la deteción domiciliaria de la que se benefició el 2017.

La exministra ya estuvo con detención preventiva al inicio del proceso en su contra; sin embargo, la justicia determinó liberarla para que cumpla detención domiciliaria mientras se desarrollan las investigaciones.

Achacollo dijo que es falso que haya salido del país, porque tiene doble arraigo. Sostuvo que se mantiene en su casa ya dos años al cuidado de sus nietos y de su padre.

"Yo tengo mi familia, tengo mis hijas, mis nietitos que yo cuido ahorita, porque no estoy trabajando. Estoy en mi casa dos años, tengo un papá de la tercera edad que está enfermo", manifestó.

La exautoridad considera que es "discriminada" y procesada por ser mujer. "¿Han visto que han metido así (a la cárcel) a otras exautoridades que sean varones?", cuiestionó.

Achacollo está acusada de incumplimiento de deberes y otros delitos por el desfalco de más de 137 millones de bolivianos.