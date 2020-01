Tuto confirma candidatura para las elecciones y ya suman 6 postulaciones

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) confirmó ayer, mediante redes sociales, su participación en las elecciones presidenciales del domingo 3 de mayo.

Con él ya suman seis políticos que también hicieron conocer su intención de participar en los comicios como candidatos, entre ellos están: Israel Rodríguez, con el Frente Para la Victoria (FPV); Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana (CC); Félix Patzi, con Movimiento Tercer Sistema (MTS), y Luis Fernando Camacho junto a Marco Pumari, sin una sigla definida.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) también confirmó sus participación en los comicios, pero todavía no eligió a sus candidatos. Samuel Doria Medina de Unidad Nacional tampoco confirmó su postulación. En tanto que el dirigente cocalero de los Yungas de La Paz, Franclin Gutiérrez, al igual que Luis Revilla, señalaron que hasta la siguiente semanas tomarán una decisión al respecto.

Tuto lanza candidatura

Jorge “Tuto” Quiroga oficializó ayer su candidatura, un día después de renunciar a la delegación presidencial como vocero internacional y mediante un mensaje en su cuenta en Twitter, que además acompañó con su propuesta de gobierno “20/25”.

“Durante 14 años discutimos quién, representación congresal, coaliciones o voto útil. Debemos discutir propuestas para el futuro de #Bolivia 20/25, credibilidad y capacidad para cumplirlas”, reseñó.

Acompañó el mensaje con el documento titulado “Bases y lineamientos para propuesta Bolivia 2020-2025: Tuto Quiroga, 9 de enero de 2020”.

En el documento señala: “Espero conversar con todos los partidos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática y que nunca más pongamos en riesgo nuestra libertad”.

ACUSAN A PATZI DE SER UN “DICTADOR”

Nilton Condori, dirigente del Movimiento Tercer Sistema (MTS), se rebeló contra Félix Patzi por su decisión de postular a la Presidencia este 2020. Sostuvo que el partido se convirtió en un “clan familiar” y que su líder se ha convertido en un “dictador”.

“Yo lo amo. Lo quiero. Es mi maestro y seguirá siendo mi maestro, pero no me gusta que me diga ‘elemento marginal’ (…). Al Félix Patzi yo le deseo que le vaya bien en su campo académico y en su campo tal vez científico escrito, pero no es político, y esto lo digo con mucho cariño”, manifestó.

La polémica entre ambos surgió porque Condori expresó su rechazo a que Patzi sea candidato en 2020, tomando en cuenta los resultados que obtuvo el partido en las elecciones de 2019.