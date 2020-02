Apdhb pide al TSE actuar con rigurosidad en la revisión de documentos de candidatos

LA PAZ |

El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Edgar Salazar, pidió hoy a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar con rigurosidad en la revisión de documentos de los candidatos.

"Creemos que se tiene que actuar con todo el rigor de la ley y no simplemente con el señor Evo Morales si no con todos aquellos posibles candidatos que no cumplan los requisitos para ser candidatos en este proceso electoral (rumbo el 3 de mayo)", manifestó Salazar a Radio Fides.

El vicepresidente de la Apdhb inicialmente se refirió a la candidatura del expresidente y afirmó que por ética no debería hacerlo. Hizo notar que cualquier acción que Morales haga produce un malestar en la sociedad boliviana.

"Morales generó mayor disgusto en la población, además le hace un flaco favor a su partido", expresó Salazar.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, puso en manos del TSE la habilitación o no de los candidatos incluido la de Evo Morales. "El TSE tiene que ver si los postulantes cumplen con los requisitos", expresó.

Y ante las constantes críticas y observaciones sobre el requisito de la residencia del candidato de Morales, hizo notar que no es el único que no cumple con ese requisito, refiriéndose al candidato para senador, Mario Cossío.

"Algunos dicen que Evo Morales no cumple (con un requisito), qué hay con relación de Mario Cossío, estaba fuera del país por 10 años prácticamente ahora aparece en las listas (de candidatos)", aseveró Choque.

Mario Cossío, exgobernador de Tarija, fue inscrito como candidato a primer senador por la alianza Creemos. Estuvo refugiado en Paraguay durante 10 años y retornó al país en diciembre de 2019 después de la salida de Morales del poder.

Morales se encuentra refugiado en Argentina después que renunció a la presidencia de Bolivia en medio de una los conflictos que se dieron luego de las elecciones de octubre de 2019 y los indicios de fraude electoral.

En relación a los plazos para la revisión de los documentos de los candidatos, el presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó que durará aproximadamente una semana. Y en referencia a los requisitos de la residencia para los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dijo que el reglamento establece dos años.