Bolivia suma 9.982 casos de Covid-19 en 71 días de cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena en Bolivia han pasado 71 días y los casos de coronavirus (Covid-19) en territorio nacional suman 9.982 infectados. Hoy el Ministerio de Salud reportó 390 nuevos positivos.



Los nuevos contagios fueron reportados en el departamento de Santa Cruz (169), Beni (102), Cochabamba (55), La Paz (29), Oruro (14), Potosí (20) y Chuquisaca (1).



El reporte confirma también tres decesos, todos en el departamento de Beni, sumando un total de313 fallecidos a consecuencia del virus.



A la fecha, hay 6.711 contagios acumulados de Covid-19 en Santa Cruz, 1.809 en Beni, 611 en Cochabamba, 507 en La Paz, 204 en Oruro, 68 en Potosí, 32 en Tarija, 26 en Chuquisaca y 14 en Pando.



El Ministerio de Salud reportó que, hasta el momento, 986 pacientes están recuperados; 18.975 pruebas realizadas salieron negativo para coronavirus y se aguarda los resultados de 685 pruebas más de personas con sospecha de haberse infectado.



El pasado jueves, el Gobierno emitió un decreto que autoriza una cuarentena dinámica en el país, con posibilidad de flexibilizaciones en las medidas de restricción, desde el lunes 1 de junio. Con esa flexibilización habrá permiso para circular entre las 05.00 de la mañana hasta las 18.00. Sin embargo, la norma establece potestad a los municipios y las gobernaciones para decidir qué actividades económicas estarán autorizadas para funcionar.



Algunos departamentos del país que decidieron flexibilizar la medida de la cuarentena son:

La Paz



La sede de gobierno retornará a las actividades laborales y económicas desde este 1 de junio, las autoridades establecieron la flexibilidad de la cuarentena y determinaron horario de trabajo continuo y la prohibición de circulación a partir de las 18.00, para el transporte y personas.



El alcalde Luis Revilla afirmó hoy que la corresponsabilidad ciudadana será importante para sostener la flexibilización de la cuarentena, a la cual se ingresa por una necesidad de reactivación económica.



En caso de incumplir con las medidas de bioseguridad, las normas municipales también establecen multas, como 250 UFVs (586 bolivianos) por caminar sin barbijo, si el Infractor no pudiera pagar, debe realizar trabajos comunitarios.







El Alto



La ciudad de El Alto aprobó el transporte púbico hace una semana, aunque limitando la capacidad de minibuses y microbuses para que se cumpla el distanciamiento social, pero hubo dificultades para que la población respetara algunas normas.







Chuquisaca



El Comité de Emergencias Departamental (COED) de Chuquisaca determinó que la región ingrese en una cuarentena dinámica desde el lunes, con la reanudación de algunas actividades económicas, pero de forma gradual y cumpliendo con los protocolos respectivos para evitar la propagación del coronavirus, que consiste en el cierre de fronteras departamentales aéreas y terrestres, suspensión de eventos públicos, se exceptúan las actividades religiosas, prohibición de circulación de personas y vehículos de lunes a viernes, entre las 18.00 y 5.00 de la mañana del día siguiente. Excepcionalmente pueden circular fuera de esos horarios las personas que requieran atención médica y estén en situación de fuerza mayor.



Los sábados y domingos, las personas podrán circular, a pie o en bicicleta, a un radio no mayor a 500 metros de su domicilio.







Oruro



El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó este domingo, la aplicación de la cuarentena dinámica que entrará en vigencia desde el lunes, con parámetros basado en medidas de bioseguridad. Entre ellos están; que el transporte privado y público podrá movilizarse de 05.00 a 15.00 de lunes a viernes.



Las autoridades informaron que transportistas, comerciantes y ciudadanos deben cumplir las medidas de bioseguridad, como el uso de barbijos, distanciamiento social. Anunció que en siete días se hará una evaluación para definir si se continúa con la cuarentena dinámica o se retorna a medidas estrictas.







Cochabamba



Cochabamba también se prepara para flexibilizar la cuarentena desde mañana. El alcalde José María Leyes aprobó los decretos municipales 159 y 160, que determinan las medidas de bioseguridad, horarios y días de funcionamiento reglamentarios para comercios y otras actividades que rigen a partir de este lunes.



Algunos puntos del Decreto Municipal 159, aprobado por el Alcalde ayer, son los siguientes: El uso de barbijo es obligatorio para pasajeros y conductores de transporte público y privado, para peatones en vías públicas y para trabajadores de entidades públicas y privadas. Los pasajeros que no utilicen barbijos que no utilicen barbijos deberán pagar una multa de 50 bolivianos la primera vez y 100 la segunda, el transporte público Podrá circular solo de lunes a viernes de 5.00 a 18.00.







Santa Cruz



En el departamento cruceño, las autoridades determinaron mantener la cuarentena total hasta que los contagios muestren algún descenso.



Sin embargo, en la capital, decidió permitir salidas restringidas los fines de semana por turnos de menores y adultos, además de asignar horarios especiales a ancianos y enfermos con enfermedades crónicas.



Las autoridades recordaron que están prohibidas los actividades públicas y privadas, lo mismo que el transporte intermunicipal e interprovincial. De igual forma, se prohíbe que las personas menores de 18 años y mayores de 65 años salgan de sus domicilios, lo mismo que aquellas personas que tengan enfermedades de base.







Beni



El departamento del Beni, el segundo con más casos de coronavirus determinó mantener la cuarentena rígida por el colapso del sistema sanitario y la propagación de infectados.



Su capital Trinidad ingresa, desde este lunes, en encapsulamiento por cinco días, que prohíbe drásticamente toda salida o circulación por las calles, con la intención de frenar la escalada de contagios.







Tarija



Autoridades de la Gobernación del departamento de Tarija y los once gobiernos municipales determinaron establecer un marco de cuarentena de riesgo alto que obliga a la población a respetar las siguientes disposiciones: Cierre de fronteras departamentales, aéreas, terrestres, pluviales y lacustres, suspensión del transporte de pasajeros interdepartamental, interprovincial e Intermunicipal, suspensión de vuelos nacionales e internacionales con excepción de vuelos humanitarios.



También está suspendida clases presenciales en todos los niveles. Solo se permite la salida de personas una vez por semana para abastecerse y atención en bancos, según el último número de la cédula de identidad.







Potosí



El alcalde de Potosí, Luis Alberto López, informó que se determinó ampliar la cuarentena rígida hasta el 14 de junio. Dijo que la finalidad de la ampliación es poder ingresar gradualmente a una cuarentena dinámica y que las actividades económicas en este tiempo se puedan adecuar y se retorne a la actividad.



Detalló que la medida estará dividida en dos fases, de adecuación y de implementación gradual. La primera fase se desarrollará hasta el 7 de junio, en ese tiempo se mantendrá la cuarentena rígida.



En la segunda fase, que contemplará del 8 al 14 de junio, ya podrán retornar algunas actividades económicas de manera gradual, reguladas y reglamentadas.







Pando



La Alcaldía de Cobija, Pando, determinó mantener la cuarentena de riesgo alto hasta el 15 de junio. Sin embargo, las autoridades consintieron la circulación de motorizados y mototaxis dentro del municipio de lunes a viernes entre 07.00 a 13.00, todos deberán cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad. También, permitirán "vuelos solidarios" una vez por semana.