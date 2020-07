Cochabamba: reos de cuatro cárceles se amotinan exigiendo atención médica

De manera escalonada, privados de libertad de cuatro centros penitenciarios de Cochabamba iniciaron un motín, exigiendo atención médica, ser beneficiados con la amnistía e indulto, medicamentos y pruebas rápidas.

Reos de los penales de San Sebastián varones y mujeres, San Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacollo, hoy, protagonizaron una protesta por el descuido en el que se encuentra este sector.

Desde la Defensoría del Pueblo se informó que a la fecha en el departamento se tiene ocho privados de libertad que murieron por sintomatología de Covid-19; pese a esta situación no existen medidas sanitarias necesarias para evitar que el virus se propague en todo la población penitenciaria.

“De los reos que fallecieron hace más de tres semanas, aún no se tiene los resultados de la prueba de Covid-19, esto es realmente preocupante, urge el ingreso de brigadas médica para hacer un rastrillaje dentro de los recintos penitenciarios para evitar que existan más muertes”, refirió el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.

Respecto a esta situación Los Tiempos intentó comunicarse con la directora departamental de Régimen Penitenciario, quien solo refirió estar en una reunión con una autoridad y no brindo detalles de la protesta penitenciaria.

Cox, refirió que desde hace tres meses atrás pidió a Régimen Penitenciario que se brinde mayor atención a los centros carcelarios y se les dote de todos los insumos de bioseguridad que se requiere, además de medicamentos y un seguimiento médico.

“En abril nosotros advertimos sobre estas falencias, pero no nos hicieron caso. Ahora tenemos restringido el ingreso a las cárceles, no dejan que hagamos verificativos, pero, por testimonio de los familiares sabemos que nos privados de libertad no cuentan con las medidas de bioseguridad básicas que se requiere”, refirió Cox.

A la fecha se desconoce la cantidad de privados de libertad que dieron positivo al Covid-19 en Cochabamba, ya que no se habría realizado un rastrillaje, aislamiento ni toma de pruebas rápidas, tampoco la identificación de sospechosos.

“El fin de semana, hubo un incidente en la cárcel de Sacaba, un reo se cortó el dedo y al ser llevado a un hospital como prevención se le hizo una prueba rápida para el Covid-19, y dio positivo, pero si no surgía este incidente no se habría detectado que está infectado”, dijo.