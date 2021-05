Destacan elección de Hassenteufel, pero critican la de Chuquimia

Opositores y oficialistas destacaron este viernes la elección de Óscar Hassenteufel como nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en reemplazo de Salvador Romero, por su trayectoria y desempeño en los diferentes cargos que le tocó desempeñar.

“Nuestra tarea será la misma hasta ahora: tratar de llegar a consensos para las grandes decisiones, pero sobre todo mantener ese espíritu de independencia, de imparcialidad con el que ha estado funcionando el TSE”, dijo el nuevo presidente.

Pero las reacciones no fueron las mismas sobre el nombramiento de Dina Chuquimia como vocal representante del presidente Luis Arce en la sala plena del TSE.

Chuquimia, quien fue vocal del TSE entre 2011 y 2015 durante el gobierno de Evo Morales, fue criticada por sus antecedentes en su anterior gestión y parcialidad con el partido gobernante Aunque ella aseguró ayer no tener ninguna militancia.

El vicepresidente David Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, posesionó ayer Chuquimia en el cargo de vocal electoral en un acto público, luego de que el presidente Arce firmara un decreto con el nombramiento.

Chuquimia reemplaza a Romero, quien fue designado en noviembre de 2019 por la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez y renunció el jueves al cargo de presidente y la vocalía. Los otros seis integrantes de la institución fueron nombrados por el Parlamento.

Chuquimia renunció en 2015 al cargo tras una crisis en el TSE. Ese año, todos sus integrantes dimitieron tras denuncias y escándalos protagonizados por los propios vocales de ese entonces.

El empresario Samuel Doria Medina dijo ayer: “Arce designó a una persona que tiene antecedentes de haberse parcializado por el MAS desde el Tribunal Electoral”.

La exdiputada Rebeca Delgado escribió que Chuquimia “fue una de las vocales del TSE que vulneró DDHH. No se acredita conocimiento de la CPE ni de los DDHH; acredita “servilismo” aún pendiente de reparación de daños por Dictamen de la ONU- Comité de DDHH”.

En pleno proceso electoral, en marzo de 2015, los parlamentarios disidentes del MAS Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado y Edwin Tupa fueron impedidos de participar en los comicios, e inhabilitados 227 candidatos de Demócratas en Beni, para despejar el camino para que el masista Álex Ferrier gane las elecciones como gobernador aquel año.

La exdiputada del MAS Lidia Patty cuestionó la designación de Chuquimia como vocal, lamentó que no exista renovación en el MAS y dijo que “parece que no nos toman en cuenta y que no hay confianza en los indígenas”.

Quién es el nuevo presidente del TSE

Óscar Hassenteufel es licenciado en Derecho, tiene 76 años y nació en Chuquisaca. Fue presidente de la extinta Corte Nacional Electoral entre 2001 y 2006, y presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 1999 y 2001.

Fue asesor en el Ministerio Público y trabajó como asesor legal del Banco del Estado (1989-1991) y varias otras entidades. Fue gerente de análisis legal en la Contraloría General (1991-1993).

El 19 de diciembre de 2019, fue elegido como vocal del TSE, por la Asamblea Legislativa, para llevar adelante las elecciones presidenciales tras la renuncia de Evo Morales.

El Presidente del TED de Chuquisaca renuncia

Wilfredo Cervantes anunció ayer su renuncia irrevocable a la vocalía y presidencia del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca.

Cervantes fue designado por la expresidenta Jeanine Áñez, ante el TED de Chuquisaca, en diciembre de 2019. Es el tercero de los delegados presidenciales ante el Órgano Electoral en renunciar. El primero fue Fernando Arteaga, designado ante el TED de La Paz; el jueves pasado, dimitió Salvador Romero, vocal el TSE, y ahora, Cervantes.

En 2019, Áñez nombró a Mario Orlando Parada en Santa Cruz, Aida Alarcón en Beni, Cemia Aragón en Pando, Julio Mújica Quispe en Potosí, Nataly Vargas en Tarija, Juan Laura Andrade en Oruro y Ana María Villarroel en Cochabamba, quienes están en funciones.