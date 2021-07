Salud dice que primera dosis de Sputnik tiene 80% de efectividad y pide “tranquilidad”

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que la primera dosis de la vacuna Sputnik V tiene una afectividad de 80% y que no es necesario generar alarma en la población. Aseguró que no se iniciará un nuevo esquema y que Rusia se comprometió a cumplir el envío de las dosis complementarias, aunque no precisó la fecha.

“La Sputnik V en su primera dosis tiene 80% de efectividad y se eleva a 90 % con la segunda dosis. La población que ha recibido todavía está protegida y tiene 180 días de protección”, aseveró en conferencia de prensa.

Aseveró que algunos medios de comunicación y dirigentes están “escandalizando” el tema, difundiendo información que no es precisa.

Aseguró que, más que la falta de segunda dosis, debería preocupar la cantidad de gente que no se ha vacunado con ninguna dosis, a pesar de la disposición de vacunas en los puntos de inoculación.

Detalló que hasta la fecha no debería haber ningún retraso en la segunda dosis, porque hasta ayer había 16.046 personas a la espera de este complemento, pero que se enviaron 25 mil biológicos.

Aseveró que hasta el 20 de agosto deben recibir la segunda dosis 200.000 personas, pero dijo que se espera recibir los lotes faltantes para antes de esa fecha.

Auza descartó que se vaya a reiniciar el esquema de vacunación.

El Gobierno ruso incumplió el envío de segundas dosis debido a la alta demanda interna de esta vacuna. Gamaleya, la empresa que fabrica estas vacunas, informó que se puede ampliar hasta 180 días el plazo para recibir la dosis complementaria.

Cientos de personas que esperaban su dosis protestaron en varias ciudades del país.