Choquehuanca sobre el poder: "No tiene que concentrarse en manos de unos cuantos, tiene que fluir"

En ocasión de los 241 años de la gesta libertaria del departamento de Oruro, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, manifestó este martes que la economía y el poder no tienen que concentrarse en manos de unos cuantos sino que debe fluir y circular, alegó que son de la cultura de la redistribución y no de la acumulación capitalista.



"No somos de la economía lineal, de la acumulación capitalista, en manos de unos cuantos, somos de la cultura de la redistribución, donde todo tiene que fluir, donde todo tiene que circular. Nada tiene que concentrarse en manos de unos cuantos o de un grupo. Somos de la economía de la redistribución, eso estamos diciendo cuando danzamos nuestras pucaras", manifestó Choquehuanca.



"Pero no solamente la economía no tiene que concentrarse en manos de unos (cuantos), sino el poder también no tiene que concentrarse en manos de unos cuantos, tiene que fluir, tiene que circular", acotó.



La segunda autoridad del país participó del homenaje a los 241 años de la gesta libertaria del departamento de Oruro. En el evento, organizado por la Bancada orureña, también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Se ofrecieron diferentes representaciones con bailes de la morenada y diablada.



Choquehuanca instó a recuperar las danzas ancestrales en la línea de la festividad del carnaval representado con su máxima expresión en la capital orureña.



"La morena es la danza del pescado, no es cualquier baile. No es igual bailar que danzar, así como no es igual comer que alimentarse. Cuando danzamos nos movemos como el pez por eso los trajes de los morenos antiguos tienen colita de pescado. Tenemos que recuperar el verdadero contenido de nuestras danzas", afirmó.



No es la primera vez que Choquehuanca se refirió a no concentrar el poder en pocas manos. Cuando candidateó para la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que "nunca más" se permitirá que el poder se concentre en pocas manos y que, de aquí en adelante, el poder fluirá, al igual que la economía del país.