Diputado Arce intentó verificar presencia de funcionarios de Entel y se produjeron altercados

En una presunta "fiscalización" a las oficinas de Entel de Cochabamba, el diputado evista del MAS, Héctor Arce, sufrió un altercado con los funcionarios de la entidad pública que le impidieron el ingreso a dichas instalaciones.

"Estoy acá más de 15 minutos y no me dejan ingresar a estas oficinas para realizar mi trabajo de fiscalización. La Constitución Política del Estado establece que un diputado nacional no necesita permiso ni autorización para realizar el trabajo de fiscalización", indicó el legislador antes de querer ingresar por la fuerza a instalaciones de Entel.

Luego de acusar a los funcionarios de telecomunicaciones de obstaculizar su "trabajo fiscalizador" y de forcejear con los mismos, Arce cayó de espaldas por un empujón de uno los trabajadores públicos.

Tras la caída, el diputado aún intentó ingresar a las oficinas de la institución, pero no pudo por la resistencia de los funcionarios, que vestían de blanco con gorras rojas, que se plantaron en la puerta de ingreso.

"Esta es la clase de funcionarios públicos que tenemos, porque la mayoría de estos sinvergüenzas, en vez de hacer su trabajo, están en el cabildo y hoy impiden nuestro trabajo de fiscalización", manifestó molesto el diputado evista.

Por su lado, una de las funcionarias que impidió el paso a Arce señaló que no recibieron instrucciones para dejarlo ingresar.