Mineros dan un ultimátum a Huarachi para convocar a congreso y renovar la directiva de la COB

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dio un ultimátum a Juan Carlos Huarachi para renovar la directiva de la Central Obrera Boliviana (COB), incluido el cargo de secretario ejecutivo.

"Urge mis compañeros, tener de una buena vez un nuevo Comité Ejecutivo en la COB, porque la crisis, compañeros, es agobiante, ya no se puede más tolerar, ya no se puede más soportar. Y ustedes como trabajadores saben muy bien no podemos ser ciegos para no ver esta realidad", manifestó el líder de la FSTMB, Andrés Paye, según reporte de Erbol.

En ese sentido, la FSTMB dio un plazo de 24 horas para que Huarachi convoque a un ampliado que defina la fecha del congreso para renovar la directiva de la COB.

"Damos un plazo fatal de 24 horas para que la COB convoque a un ampliado nacional, indicando fecha y hora. El mismo debe ser en la ciudad de La Paz, en instalaciones del gran auditorio de la FSTMB, cuartel general de los trabajadores el centro político y sindical de nuestro país, para la conformación de la comisión de poderes, fijando fecha del congreso que también debería llevarse en la sede de gobierno y no pretender realizar en algún sitio recóndito", dice la resolución.

El ejecutivo minero Andrés Paye recalcó que el Congreso debe realizarse en La Paz, porque no permitirán que se realice en otro lugar.

En un segundo acápite, la resolución de los mineros desconoce a los miembros del Comité Ejecutivo saliente de la COB, porque consideran que "ya no representan a los trabajadores, por ser ciegos ante la realidad nacional que vive el país, además porque el protagonismo, el Capricho y la tozudez de esta cúpula dirigencial ha hecho mucho daño al movimiento sindical obrero".

Advirtieron que, si la COB no cumple este ultimátum, los propios mineros tomarán acciones de hecho, porque los trabajadores necesitan urgente una nueva dirección política, social, económica e ideológica.

El pasado 1 de abril, el actual secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, había afirmado que se convocará a un Congreso para renovar la dirigencia del ente matriz de los trabajadores.

"Hay que respetar el estatuto, tampoco hay ganas de quedarse. Estamos conscientes, se terminó" afirmó Huarachi entrevistado por RTP.