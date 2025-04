Con inscripción al TSE, tres opositores ratifican candidatura para agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró a la media noche del viernes el registro de alianzas con cinco solicitudes; además 11 organizaciones políticas confirmaron que participarán en las elecciones generales del 17 de agosto y tres organizaciones indígenas también informaron su intención de concurrir a ese proceso electoral.

Pese a cumplirse el plazo de las inscripciones y la ratificación de algunos candidatos de la oposición como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, la situación de los postulantes del oficialismo aún no se aclara.

Evo Morales dijo que será candidato, pero aún no tiene sigla ni partido, varios grupos grupos han proclamado a Andrónico Rodríguez , pero éste no dijo si será o no candidato.

En el Movimiento al Socialismo manejan el nombre del actual presidente del Estado, Luis Arce, pero tampoco es oficial.

Las aliazas que ya están inscritas son Libre - Libertad y Democracia conformada por Demócratas y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI); la Alianza Popular constituida por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y las agrupaciones Partido Socialista Revolucionario (PSR) y Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (MATE).

La Alianza Unidad de Unidad Nacional (UN) y Creemos; la Alianza Libertad y Progreso ADN conformada por Acción Democrática Nacionalista (ADN) y las agrupaciones Pando Somos Todos y Nacer de Beni; y la Alianza La Fuerza del Pueblo de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la agrupación Movimiento de Organización Popular (MOP) de Potosí.

Hasta el miércoles el TSE verificará el cumplimiento de requisitos de las alianzas.

Concluido ese proceso, la sala plena emitirá la resolución de reconocimiento de las alianzas hasta aproximadamente fin de mes.

En cuanto a los partidos que confirmaron su participación en las elecciones, según el TSE, son el Frente Para la Victoria (FPV); Alianza Para Bolivia Súmate (APB- Súmate); Nueva Generación Patriótica (NGP); Unidad Nacional (UN); Acción Democrática Nacionalista (ADN); Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Movimiento de Renovación Nacional (Morena); el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y UCS.

Indígenas piden participación



El TSE recibió también las cartas de solicitud para participar en las elecciones generales de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), del Concejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyo, Pueblos Indígenas Originarios (Consaq - Bolivia) y de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc).

Si bien las agrupaciones indígenas pueden participar en elecciones subnacionales, para las nacionales solo los partidos están habilitados .