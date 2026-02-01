Futuro Gobernador de Cochabamba debe resolver grandes problemas

Poco más de 1.400.000 cochabambinos votarán el próximo 22 de marzo para elegir al nuevo Gobernador del departamento de entre ocho candidatos habilitados (ver infografía) por el Tribunal Electoral Departamental (TED), en las elecciones subnacionales en las que también se elegirán alcaldes en todo el país.



A 50 días de los comicios ninguno de los candidatos se perfila como favorito, a diferencia de las anteriores subnacionales (2021) en las que el postulante ganador, Humberto Sánchez, del Movimiento al Socialismo (MAS), asumió como autoridad con el 57% de apoyo.



Además de elegir al nuevo Gobernador para la gestión 2026-2031, también serán elegidos en el departamento 34 asambleístas (16 por territorio, 16 por población y 2 indígenas), los mismos que conformarán la Asamblea Legislativa Departamental. Los 16 legisladores por territorio representan a las 16 provincias de Cochabamba .



En las elecciones para gobernador de 2021 participaron nueve postulantes con un padrón aproximado de 1. 443. 013 personas habilitadas para votar (ciudadanos mayores de 18 años registrados y activos en el padrón electoral).



De ese padrón fueron habilitados para votar



1.352.936 ciudadanos y luego de concluir las elecciones participaron 1.165.226 personas votaron. En esta edición de Elige el lector podrá encontrar, además de los datos generales de los ocho candidatos, las propuestas de tres de ellos.



Además de los problemas regionales que debe resolver el candidato que llegue a la silla de Gobernador.