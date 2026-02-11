Anuncian más de $us 50 millones para la reforma educativa en Bolivia

ABI
Publicado el 11/02/2026 a las 19h33
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que se destinarán más de 50 millones de dólares, financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), para impulsar la reforma de la educación en el país.

“Se va a generar la mayor inversión histórica: más de 50 millones de dólares para la reforma de la educación en Bolivia”, afirmó la autoridad durante la firma de un convenio entre el Gobierno y universidades públicas, orientado a fortalecer la Ciudadanía Digital.

El mandatario explicó que, en coordinación con la ministra de Educación, Beatriz García, estos recursos serán administrados por la CAF con el objetivo de que los bolivianos “se beneficien con la mejor educación”.

“Lo que queremos es garantizar el derecho a crecer y desarrollarnos. La ideología no da de comer, lo repito siempre; la educación les va a dar futuro”, aseguró el presidente, dirigiéndose a los estudiantes universitarios presentes en el acto.

