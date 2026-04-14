Cruce de declaraciones sacude a la Selección Boliviana

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 14/04/2026 a las 11h55
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El conductor boliviano Richard Pereira respondió con dureza a las recientes declaraciones de Marcelo Martins, generando polémica en redes sociales y en el entorno futbolero del país.

Pereira fue directo al señalar que “a ti, Marcelo, nadie te votó de la selección, tú te fuiste”, cuestionando el momento en el que el delantero decidió hablar. Además, recordó que cuando Bolivia alcanzó el repechaje el año pasado, Martins pudo manifestar su intención de volver para apoyar al equipo, pero no lo hizo en ese entonces. “Recién en febrero se habló de un posible regreso”, añadió, asegurando que “no vale la pena llorar sobre la leche derramada” y que las cosas debieron decirse en su momento, no después.

Estas declaraciones surgen luego de que Martins apuntara contra el director técnico Antonio Carlos Zago Villegas, asegurando que los goles uno de penal y otro de cabeza eran lo que Bolivia necesitaba para ganar en el repechaje. El exdelantero afirmó que el plantel “dio todo” y que la responsabilidad recae en el entrenador, señalando incluso que el país debería estar en el Mundial. También mencionó que ahora solo queda esperar para ver si el técnico continúa o no en su cargo.

El cruce de posturas ha encendido el debate entre hinchas y analistas, reavivando la discusión sobre las decisiones, responsabilidades y el presente de la selección boliviana. 

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