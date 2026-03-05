Concejo Municipal se queda sin quorum por procesos judiciales

País
EL POTOSÍ
Publicado el 05/03/2026 a las 9h21
ESCUCHA LA NOTICIA

La crisis municipal toca fondo. La sesión ordinaria que se debería desarrollar hoy jueves será suspendida porque cinco de los concejales enfrentan limitaciones por casos judiciales y uno se encuentra fungiendo como alcalde por lo que solo quedan cinco que no pueden hacer quorum.

La concejala Lesly Flores enfrenta detención preventiva por un lapso de tres meses debido a su supuesta participación en una sesión en la que anularon la designación de Waldo Porcel y la eligieron a ella como alcaldesa.

La actual alcaldesa Josefina Cruz también está en detención preventiva por el mismo proceso ya que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí amplió a tres meses su detención preventiva.

Concejales

A las 10:30 de hoy, en el Juzgado de Instrucción Penal Nro. 4, se desarrollará la audiencia de consideración de medidas cautelares para los concejales Jhonny Churata, Alberto Pérez, Erick Soraide y Juan Carlos Nina, quienes son investigados por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes al haber anulado la designación de Waldo Porcel como alcalde interino y viabilizar la designación de Lesly Flores como autoridad edil en la sesión realizada el 8 de noviembre mediante convocatoria supuestamente irregular.

Por considerar que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de los cuatro aprehendidos, y por los riesgos procesales identificados, el Ministerio Público solicitará la aplicación de la medida de detención preventiva por un periodo de cinco meses.

Crisis

En el Concejo Municipal esperan que la Sala Penal Segunda certifique o comunique oficialmente la decisión de que Josefina Cruz y Lesly Flores deben permanecer en detención por un lapso de tres meses.

Lo propio pedirán de la autoridad judicial que hoy dirija la audiencia de consideración de medidas cautelares para que en función a lo que resuelva se pueda definir el accionar de la directiva del ente deliberante.

No se debe olvidar que el concejal René Mamani Huallpa se encuentra fungiendo el cargo de alcalde interino por la ausencia de Josefina Cruz por lo que solamente quedan cinco concejales habilitados para participar en la sesión que podría ser convocada hoy.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
3
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
4
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
5
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en País

05/03/2026
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas,...
Ver más
05/03/2026
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto...
Ver más
El avión siniestrado el viernes en El Alto estuvo casi 50 años prestando ayuda humanitaria: la historia del Hércules boliviano antes de su último aterrizaje.
Ver más
04/03/2026
Réquiem para un gigante pacifista
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las ciudades capitales de departamento.
Ver más
04/03/2026
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
Reclaman por más horas de atención y mejores condiciones en los surtidores de combustibles de Abapó y advierten que la medida será indefinida de no ser escuchados por las autoridades.
Ver más
04/03/2026
Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió hace cuatro semanas una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas, llamando a los países a intensificar la vigilancia,...
Ver más
04/03/2026
Vacunarán contra el sarampión a más de 2 MM de niños y adolescentes
En Portada
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 País
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas,...
vista
05/03/2026 Cochabamba
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) lanzó ayer la campaña masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de 5 años en las unidades...
vista
05/03/2026 País
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto...
vista
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
04/03/2026 Economía
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
La crisis municipal toca fondo. La sesión ordinaria que se debería desarrollar hoy jueves será suspendida porque cinco...
Ver más
05/03/2026 País
Concejo Municipal se queda sin quorum por procesos judiciales
Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs...
Ver más
05/03/2026 Economía
Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700
A cinco días del accidente aéreo del avión Hércules en El Alto, persiste el rechazo de la población a los billetes de...
Ver más
05/03/2026 Economía
Persiste rechazo a billetes de la serie B; otros migran al QR para poder vender
Deportes
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne