Concejo Municipal se queda sin quorum por procesos judiciales

La crisis municipal toca fondo. La sesión ordinaria que se debería desarrollar hoy jueves será suspendida porque cinco de los concejales enfrentan limitaciones por casos judiciales y uno se encuentra fungiendo como alcalde por lo que solo quedan cinco que no pueden hacer quorum.

La concejala Lesly Flores enfrenta detención preventiva por un lapso de tres meses debido a su supuesta participación en una sesión en la que anularon la designación de Waldo Porcel y la eligieron a ella como alcaldesa.

La actual alcaldesa Josefina Cruz también está en detención preventiva por el mismo proceso ya que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí amplió a tres meses su detención preventiva.

Concejales

A las 10:30 de hoy, en el Juzgado de Instrucción Penal Nro. 4, se desarrollará la audiencia de consideración de medidas cautelares para los concejales Jhonny Churata, Alberto Pérez, Erick Soraide y Juan Carlos Nina, quienes son investigados por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes al haber anulado la designación de Waldo Porcel como alcalde interino y viabilizar la designación de Lesly Flores como autoridad edil en la sesión realizada el 8 de noviembre mediante convocatoria supuestamente irregular.

Por considerar que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de los cuatro aprehendidos, y por los riesgos procesales identificados, el Ministerio Público solicitará la aplicación de la medida de detención preventiva por un periodo de cinco meses.

Crisis

En el Concejo Municipal esperan que la Sala Penal Segunda certifique o comunique oficialmente la decisión de que Josefina Cruz y Lesly Flores deben permanecer en detención por un lapso de tres meses.

Lo propio pedirán de la autoridad judicial que hoy dirija la audiencia de consideración de medidas cautelares para que en función a lo que resuelva se pueda definir el accionar de la directiva del ente deliberante.

No se debe olvidar que el concejal René Mamani Huallpa se encuentra fungiendo el cargo de alcalde interino por la ausencia de Josefina Cruz por lo que solamente quedan cinco concejales habilitados para participar en la sesión que podría ser convocada hoy.