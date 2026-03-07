YPFB bate récord en despacho de gasolina y programa 4 millones de litros para Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este sábado un despacho de 4 millones de litros de gasolina desde las plantas de almacenaje de Palmasola y Discar SRL. Este volumen representa un récord en la comercialización de este producto en las estaciones de servicio del departamento de Santa Cruz.

"Hemos batido récord en Santa Cruz al haber despachado el viernes más de 4 millones de litros de gasolina. Para este sábado vamos a despachar un volumen similar y para la siguiente semana en promedio se enviará 2,5 millones de litros por día a las estaciones de servicio de Santa Cruz", informó el gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza.

La estatal petrolera agradeció la paciencia y confianza del público usuario y se comprometió a realizar un intenso trabajo para ofrecer el mejor servicio y calidad en los productos que comercializa en el mercado interno.

"La ciudad de Santa Cruz ya está abastecida con Gasolina Especial Plus (...). Nuestra prioridad es garantizar la continuidad del servicio y satisfacer las necesidades de la población", agregó el Gerente de Comercialización de YPFB.

En ese sentido, afirmó que, a partir de este sábado, el combustible estará disponible a libre demanda y será distribuido de manera eficaz en todas las estaciones de servicio.