Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí

País
ABI
Publicado el 08/03/2026 a las 14h08
ESCUCHA LA NOTICIA

Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento subacuático en tres represas que abastecen de agua potable a la ciudad de Potosí. La operación se desarrolló a más de 4.960 metros sobre el nivel del mar, en una de las intervenciones de buceo técnico más exigentes del país.

"Esta misión fue ejecutada por buceadores altamente especializados, quienes se desplazaron hasta la ciudad de Potosí para realizar inspecciones técnicas, reparaciones y mantenimiento subacuático preventivo, acciones destinadas a preservar el correcto funcionamiento de los sistemas de captación y almacenamiento de agua", informó el comandante del Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA), Max Álvaro Villarroel Muñoz, según información institucional.

Personal del CIBA ejecutó inmersiones de hasta 15 metros de profundidad en los reservorios de Challviri, Lacachaka y San Ildefonso. Las labores garantizaron la operatividad y la seguridad estructural de estas infraestructuras fundamentales para el suministro de agua potable a la población potosina.

La misión se ejecutó en coordinación con el Departamento III de Operaciones de la Armada Boliviana y la Administración Autónoma de Obras Sanitarias de Potosí (AAPOS), entidad responsable de la gestión de estos reservorios, considerados la principal fuente de abastecimiento del líquido elemento para la capital potosina.

La entidad castrense destacó que este tipo de operaciones demuestra su capacidad técnica especializada y fortalece la cooperación interinstitucional con entidades del Estado. Subrayó que las intervenciones también contribuyen a la seguridad hídrica, la protección de infraestructura estratégica y el bienestar de la población, especialmente en regiones del altiplano donde el acceso al agua representa un recurso esencial para el desarrollo.

