La COD de Cochabamba instruye bloqueos

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Publicado el 13/05/2026 a las 19h26
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“Todas la organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental de Cochabamba deberán acatar de manera obligatoria y disciplinada (...) el paro movilizado indefinido con bloqueo de calles y avenidas” a partir del las cero horas de este jueves 14 de mayo, enuncia un “instructivo” emitido el martes recién pasado por esa organización sindical y publicado este miércoles en su cuenta de Facebook.

El comité ejecutivo de la COD Cochabamba, que firma el documento mencionado, manifiesta también que sus instrucciones son “de cumplimiento obligatorio de acuerdo (con el ) estatuto orgánico, para todas las organizaciones afiliadas” a esa organización.

De cumplirse el “instructivo”, “el 100%” de las bases de la COD deberán garantizar “la participación activa y contundente (...) en las movilizaciones y demás acciones de protesta”.

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