Hay un tercer deceso por causa de los bloqueos en La Paz

Una joven de 20 años falleció en la ciudad de El Alto, convirtiéndose en la tercera víctima mortal registrada como consecuencia de los bloqueos que afectan la circulación de ambulancias y el acceso a servicios de salud en distintas regiones del país.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (DDHH) de El Alto, Virginia Ugarte, informó que la víctima padecía una enfermedad de base y enfrentó múltiples dificultades para llegar a un nosocomio, debido a la falta de transporte y a los puntos de bloqueo.

La joven convulsionó, durante tres horas antes de que una ambulancia lograra recogerla, aunque el paso no fue inmediato en todos los sitios donde la vía está obstruida.

La tarde de ayer la ingresaron a una unidad de terapia intensiva y falleció en las primeras horas de este jueves.

Esta muerte se suma a las dos acaecidas el miércoles recién pasado, también en La Paz, y que pudieron haberse evitado si las carreteras no estuviesen bloqueadas o, al menos, quienes las obstruyen tuvieran la sensibilidad humana de dejar pasar las ambulancias, y fueron confirmadas por la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores.

La primera víctima fatal fue Ana Enns, ciudadana de Belice nacionalizada boliviana de 56 años, quien se descompensó mientras regresaba de Perú por la ruta de Desaguadero; al llegar al centro de salud, ya no presentaba signos vitales.

El segundo fallecimiento es de una paciente con falla renal aguda de la comunidad Candelaria, en Guanay, que no pudo llegar a su sesión de hemodiálisis por los bloqueos en Caranavi.

Tanto las autoridades sanitarias como las organizaciones de derechos humanos reiteran la urgencia de garantizar el libre paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos durante los bloqueos, así como la necesidad de establecer corredores humanitarios.

La ministra Flores hizo un llamado a los sectores movilizados, incluyendo la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para permitir el tránsito de vehículos de emergencia y evitar más pérdidas humanas, pero su solicitud fue ignorada.