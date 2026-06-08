¿Cómo y con qué condiciones se aplica un estado de excepción?

País
ABI
Publicado el 08/06/2026 a las 22h56
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Al cabo de 39 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones, en varios casos violentas, en distintas regiones del país, el presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley N° 1740 de Regulación de Estados de Excepción, una norma que desarrolla los alcances del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y establece las condiciones bajo las cuales el Gobierno puede aplicar medidas extraordinarias ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad, la estabilidad institucional o la integridad del país.

Con base en el texto oficial de la Ley N° 1740, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) presenta las principales preguntas y respuestas para comprender el alcance de la nueva normativa.

 

¿Cuál es el objetivo de la ley?

La norma tiene por objeto regular los estados de excepción y establecer el marco jurídico para su aplicación cuando existan situaciones extraordinarias que amenacen la seguridad del Estado, la estabilidad democrática, el orden constitucional o la protección de la población.

 

¿La promulgación de la ley implica que ya existe un estado de excepción?

No. La promulgación de la Ley N° 1740 no significa la declaración automática de un estado de excepción. La norma únicamente establece las reglas, procedimientos y alcances para su eventual aplicación.

Para que un estado de excepción entre en vigencia, el Presidente del Estado deberá emitir un decreto supremo específico, debidamente fundamentado, en el que se establezcan las causas que justifican la medida, el territorio donde será aplicada, su duración, las facultades extraordinarias autorizadas y las instituciones encargadas de su ejecución.

 

¿Cuál es el procedimiento para declarar un estado de excepción?

De acuerdo con la ley, el Presidente del Estado debe emitir un decreto supremo cuando se configure alguna de las causales previstas por la norma: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

Una vez publicado el decreto, el Ejecutivo deberá comunicar la decisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente, el presidente de la Asamblea deberá convocar a sesión dentro de las 24 horas siguientes para considerar la medida, y el debate y la decisión no podrán exceder las 72 horas desde la declaratoria.

 

¿Cuándo puede declararse un estado de excepción?

La ley establece cuatro causales para su declaratoria:

• Peligro para la seguridad del Estado.

• Amenaza externa.

• Conmoción interna.

• Desastre natural.

 

¿Qué se entiende por conmoción interna?

La norma define la conmoción interna como una alteración grave y extraordinaria del orden constitucional o de la seguridad pública provocada por hechos como violencia generalizada, insurrección, terrorismo, disturbios masivos, sabotajes o paralización de servicios esenciales que comprometan la estabilidad del Estado o la seguridad de la población.

 

¿Por cuánto tiempo puede aplicarse?

El estado de excepción podrá tener una vigencia de hasta 90 días. Una eventual ampliación requerirá autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante mayoría absoluta.

 

¿Puede aplicarse en todo el país?

Sí. La ley establece que podrá declararse en todo el territorio nacional o únicamente en las zonas afectadas, siempre que exista una relación directa entre la medida y la situación que la motiva.

 

¿Qué papel tendrán la Policía y las Fuerzas Armadas?

La Policía Boliviana mantendrá el mando principal en las operaciones de preservación del orden público.

Sin embargo, cuando exista una situación de conmoción interna o cuando la capacidad operativa policial resulte insuficiente, el Órgano Ejecutivo podrá disponer el apoyo extraordinario y temporal de las Fuerzas Armadas.

 

¿Qué tareas podrán realizar las Fuerzas Armadas?

Entre otras acciones, podrán:

• Proteger infraestructura crítica y activos estratégicos.

• Resguardar instalaciones públicas.

• Proteger rutas estratégicas de abastecimiento.

• Garantizar la seguridad de aeropuertos, hospitales, redes de telecomunicaciones y sistemas energéticos.

• Apoyar la libre transitabilidad.

• Participar en operaciones humanitarias.

 

¿Se suspenden los derechos fundamentales?

No. La ley establece expresamente que el estado de excepción no podrá suspender garantías constitucionales, derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, las acciones constitucionales y mecanismos de defensa continuarán vigentes.

 

¿Qué ocurre con quienes incumplan las disposiciones del estado de excepción?

La norma autoriza a la Policía Boliviana o a las Fuerzas Armadas a realizar arrestos preventivos y trasladar a las personas ante la autoridad competente. Dicho arresto no podrá exceder las ocho horas.

 

¿Qué ocurre en casos de amenazas externas?

La ley permite, de manera excepcional, convocar a personal jubilado y reservistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

También habilita la convocatoria de ciudadanos al servicio activo bajo mando militar, respetando el derecho a la objeción de conciencia.

 

¿Qué control tendrá la Asamblea Legislativa?

Una vez emitido el decreto de estado de excepción, el Ejecutivo deberá comunicar la decisión a la Asamblea Legislativa, que deberá reunirse en un plazo máximo de 24 horas y resolver sobre la medida dentro de las siguientes 72 horas.

 

¿Qué pasa cuando concluye el estado de excepción?

El Gobierno deberá presentar un informe de rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 30 días hábiles, detallando las razones que motivaron la declaratoria y las medidas adoptadas durante su vigencia.

La nueva ley fue promulgada en medio de una coyuntura marcada por bloqueos de carreteras, afectaciones al abastecimiento y conflictos sociales que se prolongan desde hace más de un mes en diferentes regiones del país.

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