Lara convoca a sesión la noche del sábado para tratar el estado de excepción dictado por el Gobierno

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a sesión plenaria para las 23:00 de este sábado con el objetivo de tratar el estado de excepción que fue dictado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

"Consideración, tratamiento y pronunciamiento sobre la declaratoria del estado de excepción, dispuesta por el Órgano Ejecutivo mediante decreto Supremo 5636 de fecha 20 de junio de 2026", señala la convocatoria.

Asimismo, Lara dispuso que la asistencia presencial será "obligatoria y sin excepción" para todos los legisladores.

A través de un mensaje publicado en la madrugada de este sábado, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional.

En un extenso mensaje, en el que dio todas sus justificaciones, Paz señaló que tomó la decisión junto al Gobierno tras haber agotado las vías del diálogo y ante un "intento de golpe de Estado" llevado adelante, dijo, por el "narcoterrorismo".

Especificó que el objetivo del Estado de Excepción no es el de restringir la vida de la población, sino el de devolverle la libertad tras 51 días de bloqueo

En ese sentido, señaló que instruyó a la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutar todas las acciones necesarias para desbloquear las carreteras y restablecer el libre tránsito en el país.

Además, se dirigió a los sectores que mantienen los bloqueos y les advirtió que "aún están a tiempo de desistir voluntariamente".

El Estado de Excepción se da después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país; sin embargo, el convenio fue rechazado por los campesinos de La Paz y los evistas, quienes señalaron que mantendrás sus bloqueos exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz.