Urgen resolver casos armas, oro y droga en maderas

Otros tres casos ligados a delitos y develados este año también se mantienen en el misterio: tráfico de armas, tráfico ilegal de oro y cargamento de madera supuestamente impregnado con droga, retenido en puertos chilenos.

Tráfico de armas

El 7 de julio de 2026, un joven llegó al aeropuerto internacional de Viru Viru procedente de Estados Unidos. En su equipaje había tres valijas declaradas como repuestos para vehículos.

Dos días después, el 9 de julio, cuando las valijas fueron sometidas a revisión, se descubrió que las piezas y accesorios eran de armas de fuego de grueso calibre.

La Policía confirmó que se trataba de partes correspondientes a cuatro fusiles AK-47 calibre 7,62, desmontados y distribuidos entre las valijas.

La Policía señaló en ese momento que el joven que había arribado con las armas era buscado y que existía una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público debía solicitar información a EEUU para establecer cómo las armas salieron de ese país y cuál fue el procedimiento utilizado para enviarlas.

Hasta ahora, dos meses después, no se sabe quién eran las armas, quién las pagó, quién las mandó de Estados Unidos, quién organizó el transporte y quién debía recibirlas en Bolivia.

El caso se conoció cuando dos mujeres llegaron al Viru Viru con un poder para recoger las maletas. Ambas fueron aprehendidas.

Sin embargo, la Justicia determinó la liberación de Susana M., mientras Flora S. recibió medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario, arraigo y una fianza de Bs 10.000.

Del joven que trajo las maletas con las armas solo se sabe que tiene una orden de aprehensión y se desconoce su paradero.

Tráfico de oro

El 22 de julio, en el aeropuerto de Viru Viru, las autoridades interceptaron cuatro maletas que contenían 77 piezas (lingotes) de oro, cuyo peso total fue establecido en 189,5 kilos. El objetivo era trasladar el millonario cargamento hasta Dubái.

Tras descubrirse las irregularidades en su traslado, el Banco Central de Bolivia (BCB), que recibió el cargamento en custodia el 11 de agosto, determinó además una pureza promedio superior al 90%.

Las autoridades policiales develaron que la Declaración de Exportación presentada no figuraba en el sistema SUMA de la Aduana.

Tampoco había una solicitud formal para recuperar el cargamento.

El único aprehendido del caso fue Adrián Lema Roca, de 22 años, quien estaba a cargo del traslado.

La Fiscalía lo imputó por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales. Inicialmente solicitó 180 días de detención preventiva.

Sin embargo, el 14 de agosto la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó su libertad, con medidas sustitutivas. Su abogado confirmó posteriormente que Lema había abandonado la cárcel.

Similar a los anteriores casos, en este tampoco hay detenidos ni se conoce a los presuntos propietarios.

El día que se develó el caso, la Policía informó que detuvo a cinco personas, pero que fueron liberadas casi inmediatamente.

El caso cobró actualidad en los últimos días porque Nadia Beller, víctima de intento de feminicidio, reveló un audio en el que supuestamente su expareja, Fernando Cerimedo (asesor del presidente Rodrigo Paz), le menciona que la familia del único aprehendido por el caso oro, es amiga de la esposa del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Beller indicó que, en una charla que tuvo con Cerimedo, él le contó que Lema era el hijo de una amiga de la esposa de un ministro, según un reporte de Urgente.bo

“Hay un ministro de Estado, cuya esposa es muy cercana a la madre del chico, (Lema) y que intentó que no lo aprehendan y que intentó que no se lleven el oro”, reveló Beller.

Los 189,5 kilos de oro tienen un precio valuado en más de 20 millones de dólares. El destino del cargamento era Emiratos Árabes y la documentación que presentaba estaba alterada.

En respuesta a Beller, Justiniano indicó que hay un afán de desprestigiar a mucha gente. “Con toda claridad quiero decir si es que hay una referencia, se tiene que investigar absolutamente todo, si se tiene una prueba que la presenten a las instancias correspondientes”, dijo.

Cargamento de madera

Otro caso que también le está generando problemas al Gobierno es el cargamento secuestrado en puertos chilenos, presuntamente impregnado con cocaína.

A tres meses del hallazgo (8 de junio 2026) las investigaciones no avanzan y existen más contradicciones que pistas para resolver el caso.

El cargamento permanece secuestrado en puertos chilenos. Para ayudar a resolver el caso, una comisión de Chile llegará a Bolivia para coadyuvar en la investigación.

La delegación chilena está conformada por la Comisión de Constitución, Justicia y Ministerio Público del Senado de Chile, con el objetivo de coadyuvar en el esclarecimiento del caso de las maderas bolivianas retenidas en el puerto de Arica.

El punto central de la agenda será coadyuvar ante la Fiscalía de Arica, que hasta la fecha se niega a entregar información y a permitir el acceso a las maderas incautadas, según un reporte del Ministerio de Gobierno.

“Hasta este momento la Fiscalía de Arica no ha querido mostrar las maderas ni dar datos. Con la llegada de esta comisión del Senado chileno vamos a poder avanzar”, explicó el Ministro de Gobierno.

El caso maderas es uno de los casos contra de lucha el narcotráfico internacional más difíciles y de mayor envergadura en la región.

El caso se develó cuando las autoridades de Chile anunciaron un decomiso histórico que posteriormente generó tensiones políticas, diplomáticas y técnicas entre los gobiernos de Chile y Bolivia.

Tras el escándalo mediático, surgió información contradictoria sobre la veracidad del informe de la fiscalía de Chile y las dudas de que el cargamento de madera realmente esté impregnado de droga.