Rivas se declara en huelga “seca” y dice que saldrá libre o muerto de la cárcel

Marcel Rivas, exdirector de Migración del Gobierno de Jeanine Áñez, se declaró en ayuno voluntario en la cárcel de San Pedro, donde se encuentra hace casi tres años, en demanda de que se cumpla con otorgarle su libertad.

“De este mi cautiverio sólo saldré de dos maneras, la primera mediante la liberación inmediata y otorgándome la libertad irrestricta, que es lo que en los juzgado se determinó; y la otra en un cajón, muerto, pero voy a salir con la misma dignidad con la que entré”, dijo Rivas a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

“Desde este momento, he dejado de comer no voy a consumir ni un solo alimento, no voy a tomar ni una gota de ningún líquido hasta que la pandilla me liberé de manera incondicional e irrestricta, o me saquen en un ataúd”, agregó.

Rivas tiene una sentencia de tres años de cárcel por la emisión presuntamente irregular de alertas migratorias. En otro caso fue absuelto de facilitar la huida del país de Arturo Murillo y Luis Fernando López.

En su video, señaló que lleva dos años y 11 meses como “rehén” de una “organización criminal”, que mediante fiscales, jueces y vocales pretende prolongar su cautiverio.