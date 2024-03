Pelea entre pandillas de la zona sur deja 3 heridos y 6 arrestados

Una pelea campal entre integrantes de dos pandillas dejó ayer tres personas heridas, seis arrestadas y una aprehendida en la zona sur de Cochabamba. La Policía acudió al lugar tras el llamado de los vecinos, quienes reportaron que escucharon disparos, petardos y destrozos en un local ubicado entre la avenida Petrolera y calle N. Ríos.

“Había dos grupos, estaban tomando y de pronto empezaron a gritar, lanzar piedras, ladrillos. Me asusté, me quedé en mi cocina. Cuando escuché disparos dije ‘ya me he muerto, acá muero’”, relató la dueña del local, quien aún estaba atemorizada por lo sucedido.

Los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y de Radio Patrullas llegaron hasta la zona para intervenir la pelea, pero los “pandilleros”, al percatarse de la presencia policial, huyeron del lugar por calles aledañas.

Sin embargo, tras un rastrillaje, siete varones fueron arrestados y, de ellos, uno quedó aprehendido por portación de arma de fuego. Los tres heridos, presuntamente por disparos, fueron trasladados hasta el hospital Cochabamba.

Los vecinos denunciaron que este tipo de peleas son constantes y causan zozobra entre las personas que viven en el lugar.