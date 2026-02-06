Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026

06/02/2026
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y representantes del Ministerio Público investigan dos nuevos casos de feminicidio, los cuales elevan a seis los casos registrados en lo que va del año en el país. Los hechos se produjeron en el municipio de Warnes, Santa Cruz, y en un hostal de Cochabamba.

Prófugo

El asesinato en en esta ciudad ocurrió  en el interior de un hostal, donde se encontró a una mujer  fallecida. El principal sospechoso es un ciudadano de nacionalidad brasileña que ingresó al establecimiento el pasado lunes y actualmente se encuentra prófugo.

En Warnes, vecinos de la localidad de Coloradillo alertaron a la policía la tarde del  miércoles tras escuchar gritos de auxilio de una mujer. Al llegar al domicilio, los efectivos policiales realizaron el levantamiento legal del cadáver y constataron que la víctima falleció por un ataque con un objeto cortopunzante.

Según los informes preliminares, el autor del hecho era la pareja de la víctima, quien intentó quitarse la vida y fue trasladado a un centro médico. Ambos son de la tercera edad y se dedicaban a la recolección de chatarrería, reporta Unitel.

Un vecino relató que se percató del incidente mientras realizaba tareas en su moto y acudió al lugar tras escuchar los gritos de la mujer, señalando que la víctima aún presentaba signos vitales antes de ser atendida por los servicios de emergencia. Las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Autoridades enfatizan que ambos casos están bajo investigación; se espera que los informes oficiales permitan esclarecer los hechos y sustentar la imputación de los responsables.

