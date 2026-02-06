Problema con una rampa provoca la caída de un vehículo en estacionamiento subterráneo

Unitel
Publicado el 06/02/2026 a las 12h01
Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este viernes luego de que un vehículo cayera dentro de un edificio y dejara a una persona herida. El hecho se registró a inmediaciones del estadio Félix Capriles, zona norte de la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos, el siniestro se registró luego de que un vehículo intentara bajar a la zona del parqueo de un edificio ubicado en la avenida Humboldt.

"Podría llamarse el colapso de un vehículo, que al ingresar al edificio tenía que parar sobre una rampla, sin embargo, la rampla no estaba en su lugar, entonces, directamente ha llegado a colapsar y ha caído más o menos 8 metros, que era un parqueo subterráneo del mismo edificio", manifestó un efecto a UNITEL.

Según la información que se maneja, fue la rampla la que presentó problemas lo que ocasionó que el motorizado termine cayendo y como consecuencia su conductor resulte herido.



Ante esto, los Bomberos tuvieron que utilizar una grúa para poder sacar el vehículo de adentro del edificio y llevarlo hasta la calle para evitar alguna otra afectación dentro de este inmueble.

Posteriormente los efectivos realizaron un trabajo preventivo de enfriamiento del motorizado ante la posibilidad de que este pueda incendiarse.

"No había llama, ha sido directamente un riesgo de incendio porque había derrame de material combustible. Es por eso que personal de Bomberos, como una medida de seguridad y por la particularidad del hecho, hemos tenido que utilizar espuma química", dijo.

Una ambulancia también se hizo presente para auxiliar al conductor y trasladarlo hasta un centro médico para que sea atendido como corresponde.

Asimismo, la grúa estabilizó al motorizado y posteriormente iba a ser trasladado a dependencias de Tránsito.

El caso está en investigación por lo que se espera conocer un informe oficial de parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

