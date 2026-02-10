Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba

En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, intervinieron laboratorios de fabricación de droga en el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba.

Según el informe emitido por el Gobierno, el operativo permitió intervenir una pista clandestina utilizada para el transporte de sustancias controladas y destruir dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y nueve fábricas móviles de elaboración de pasta base, además de la incautación de sustancias controladas y grandes volúmenes de precursores químicos.

La infraestructura destruida contaba con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua. “Su eliminación representa un golpe directo a la economía criminal y reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales”, destaca un informe oficial.