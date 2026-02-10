Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 10/02/2026 a las 8h56
ESCUCHA LA NOTICIA

En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, intervinieron laboratorios de fabricación de droga en el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba.

Según el informe emitido por el Gobierno, el operativo permitió intervenir una pista clandestina utilizada para el transporte de sustancias controladas y destruir dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y nueve fábricas móviles de elaboración de pasta base, además de la incautación de sustancias controladas y grandes volúmenes de precursores químicos.

La infraestructura destruida contaba con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua. “Su eliminación representa un golpe directo a la economía criminal y reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales”, destaca un informe oficial.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
5
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Lo más compartido

1
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
2
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
5
El puchero, una fusión de sabores y colores

Más en Seguridad

09/02/2026
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al...
Ver más
09/02/2026
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (...
Ver más
El "yatiri" acusado como el principal responsable de la muerte de una mujer, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de El Alto, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.
Ver más
09/02/2026
El Alto: Detención preventiva para el "yatiri" acusado de feminicidio
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona Villa Fátima de La Paz, en alrededores de la sede de Adepcoca, informó Tránsito.
Ver más
09/02/2026
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
La Alcaldía de Arani y la Policía de Cochabamba, junto a la Brigada Parlamentaria, inspeccionaron a principios de febrero, los predios previstos para la implementación de una cárcel modelo y la...
Ver más
09/02/2026
Las autoridades buscan consolidar una cárcel modelo y una Universidad Policial en Arani
Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada Parlamentaria con la presencia del comandante departamental de la Policía Boliviana,...
Ver más
08/02/2026
Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico
En Portada
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el...
vista
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría...
vista
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso...
vista
10/02/2026 País
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
El gobierno de Rodrigo Paz cumplió tres meses desde que fue posesionado como presidente tras ganar elección presidencial.
vista
10/02/2026 Seguridad
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza...
vista
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se...
Ver más
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a...
Ver más
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó ayer que el Ministerio Público ejecuta acciones...
Ver más
10/02/2026 Economía
Intensifican operativos e inspecciones contra minería ilegal en los río del Beni
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de...
Ver más
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
Deportes
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente...
Ver más
10/02/2026 Multideportivo
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
Doble Click
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca