Taxista atracado en Pirke lucha por su vida y una turba golpeó a los asaltantes

El taxista que fue atracado en Pirke el fin de semana, Roger Paichucama, de 25 años, con una violencia brutal lucha por su vida en una clínica, donde los médicos extreman sus esfuerzos para evitar un desenlace fatal y complicaciones como la pérdida de la vista.

Su familia apela a la solidaridad de la población para cubrir los gastos y conseguir donantes de sangre del tipo ORH (+).

Roger Paichucama nunca imaginó que la pareja que solicitó sus servicios de taxi el domingo en Vinto para ir a Parotani iba a intentar terminar con su vida para robarle su motorizado.

Según las investigaciones la pareja atacó brutalmente al taxista y lo remató con un golpe en la frente con un combo, que le provocó daño ocular y un severo traumatismo en la cabeza.

La víctima necesitará de muchas cirugías para salir del delicado estado salud que tiene por la golpiza que le propinó la pareja.

En tanto, los asaltantes lograron ser capturados cuando huían con el vehículo hacia Independencia.

La alerta del robo del motorizado movilizó a la Policía que logró detener a la pareja y tras interceptarla la llevo a la cárcel de Independencia. Sin embargo, la población al enterarse de la captura de los atracadores tomó la base policial y sacó por la fuerza a las dos personas para intentar lincharla en la plaza de la población.

Más datos

La Policía logró recuperar a la pareja tras convencer a la turba de trasladarlos a Quillacollo para que responsa ante juez. En el camino otro grupo de personas bloqueó el paso de la patrulla y sacó a la pareja para intentar lincharla nuevamente.

El contingente policial logró recuperar a la mujer y luego de una negociación al varón. Trasladó a ambos heridos hasta el hospital Viedma, donde están internados con lesiones. Según la directora del establecimiento, Adela Amaya, a pesar de los golpes los detenidos se encuentran estables y recibiendo atención médica. Se prevé que hoy miércoles se realice la audiencia cautelar de los atracadores para que defina su situación jurídica, porque enfrentan cargos por robo agravado.

Protesta

El atraco del taxista provocó que los conductores bloqueen la ruta al occidente, el lunes, para pedir mayor seguridad, pues, afirma que se trata del tercer asalto de estas características que sufren en lo que va del año. Después de un acuerdo levantaron la medida de presión en la carretera.

Los taxistas indicaron que dos choferes fueron atracados en lo que va de 2025.

Sin embargo, solo se han capturado a los responsables del asalto a Roger Paichucama. Los responsables serán puestos ante un juez este miércoles para que sean enviados a un penal.