Encuentran el cuerpo de una de las dos personas arrastradas por una mazamorra en Tarija

Efectivos de bomberos encontraron este miércoles el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas, que se encontraban dentro de una camioneta que fue arrastrada por una mazamorra en la carretera Entre Ríos-Tarija, cerca al puente Santa Ana.

El hecho ocurrió el martes a alrededor de las 22.30 cuando por las fuertes lluvias, se produjo el desprendimiento de tierra, piedras y troncos, alcanzando a una camioneta de la empresa Tricon SRL, que realiza trabajos para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y se dirigía a la ciudad de Tarija, según los reportes policiales.

"Específicamente en el puente Santa Ana se sufre un deslizamiento, el cual impactó con el vehículo y logra sacarlo de la vía, embarrancándose la camioneta en el río, logra el conducto salir de la camioneta, no así los dos ocupantes", confirmó el director Departamental de Tránsito de Tarija, Luis Fernando Céspedes, en entrevista con Play Noticias.

Antes del mediodía de esta jornada se logró encontrar el cuerpo a aproximadamente 30 metros río abajo del lugar de donde quedó el vehículo volcado y retenido por la palizada.

Céspedes indicó que todavía existen deslizamientos en el puente Santa Ana, en San Simón y en el Zapallar donde personal de la ABC realiza trabajos de manera permanente. Por esta situación, dijo que la salida de los buses está suspendida por el momento hacia el Chaco, Villamontes, Yacuiba y Santa Cruz.

La dirigencia del transporte de Tarija pidió a los conductores suspender los viajes nocturnos en la carretera que conecta Tarija con el Chaco por el riesgo que representan las lluvias persistentes que vienen con derrumbes en distintos tramos de la vía, según reportó El País.

Entre tanto, las tareas de búsqueda continúan para poder encontrar al segundo cuerpo que aún está desaparecido.