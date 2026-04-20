Aprehenden al exedecán del Ministro de Gobierno por el caso maletas

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que el capitán Augusto Rodríguez, exedecán del ministro de Gobierno, fue aprehendido este lunes tras presentarse a declarar de forma voluntaria en la Fiscalía de Santa Cruz por el denominado "caso maletas".

"Para conocimiento de todos ustedes, en este momento el Capitán Rodríguez ya ha sido aprehendido y se encuentra a disposición del Ministerio Público, en el departamento de Santa Cruz, seguramente a la espera de su audiencia de medidas cautelares", señaló la autoridad policial.

Sokol agregó que la aprehensión se enmarca en los procedimientos legales seguidos durante la investigación.

El 14 de abril, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que no se informaba "toda la verdad" sobre el caso y reveló un informe policial atribuido al teniente Marvin Manzaneda, hoy procesado, que también involucra al exedecán Rodríguez, quien -según ese documento- habría sido informado del caso por un camarada.

El documento señala que desde el día del arribo del vuelo chárter a Viru Viru se alertó -por el enlace de la Policía Federal de Brasil- sobre presunto dinero supuestamente vinculado a narcotráfico, pero no se activó AIRCOP.