Carnaval a puro ritmo: estos son los artistas internacionales que llegan a la ciudad y las canciones que los hicieron famosos

La cuenta regresiva para el Carnaval ya comenzó y la ciudad se prepara para recibir a una cartelera internacional que promete noches inolvidables. Desde cumbia y pop hasta electrónica y reguetón, estos artistas no solo traerán su música, sino también los éxitos que seguramente ya cantaste más de una vez.



La agenda arranca el 6 de febrero con La Mara Santos, reconocida por temas como “La Última Canción para Vos”, que conectan con el público por su estilo fresco.

El 7 de febrero será el turno del productor argentino Omar Varela, figura clave detrás de grandes hits urbanos, junto a Kaleb Di Masi, quien alcanzó popularidad con “TURRA”, una canción viral dentro del movimiento RKT.

Para el 12 de febrero, llegará el colombiano Nico Hernández, recordado por el éxito romántico “Escápate Conmigo”, ideal para dedicar.

La fiesta continúa el 13 de febrero con Los Auténticos Decadentes, banda que ha marcado generaciones con clásicos como “Los Piratas”, y Márama, referente de la cumbia pop con el infaltable “Loquita”.

El 14 de febrero, Día de San Valentín, reunirá a grandes figuras: Joey Montana hará cantar al público con “Picky”; el DJ australiano Timmy Trumpet pondrá a saltar a todos con “Freaks”; y Rels B traerá su estilo urbano con uno de sus temas más escuchados, “A Mí”.

El 15 de febrero sube la temperatura con L-Gante y su hit “L-Gante RKT”; De La Ghetto, ícono del reguetón con “Sensación del Bloque”; Tito El Bambino, recordado por el éxito “Mi Cama Huele a Ti”; y De La Rose, artista emergente que gana terreno con canciones como “Gucci Boys”.

Finalmente, el 16 de febrero cerrará esta seguidilla musical con Zion, reconocido por “La Flama”; el dúo Alexis y Fido, famosos por “5 Letras”; y Mora, uno de los nombres más fuertes del urbano actual gracias a “La Inocente”.



Con una mezcla de géneros y artistas para todos los gustos, el Carnaval no solo será sinónimo de tradición y fiesta, sino también de grandes conciertos. Todo apunta a que la ciudad vibrará al ritmo de canciones que ya son parte de la memoria musical de miles de fanáticos.