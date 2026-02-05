Pastor Marco Núñez se presentó ante la Felcv y la denunciante rompe el silencio tras más de una década

El pastor Marco Antonio Núñez del Arco se presentó este martes ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en Santa Cruz, en el marco de una investigación en etapa preliminar por presuntos hechos de carácter penal. Sin embargo, la diligencia fue suspendida luego de que acudiera sin abogado y decidiera no declarar.

De acuerdo con información oficial, el religioso evitó referirse al caso tanto ante las autoridades como ante la prensa, por lo que su comparecencia deberá ser reprogramada. El proceso está relacionado con una denuncia por hechos que habrían ocurrido hace más de una década y que recientemente fueron formalizados ante la Policía especializada.

En paralelo, la denunciante decidió pronunciarse públicamente mediante un video difundido en redes sociales, donde explicó por qué tomó la decisión de hablar después de 13 años. Señaló que su intención no es perjudicar a nadie, sino buscar justicia y visibilizar situaciones que según afirmó pueden afectar a adolescentes que muchas veces no comprenden lo que están atravesando.

La mujer relató que durante años guardó silencio por vergüenza, miedo y presión, y que solo tras un proceso personal que incluyó terapia se sintió con la fortaleza necesaria para contar su versión. Según su testimonio, los hechos habrían comenzado cuando tenía 16 años, en una relación que se mantuvo en secreto durante aproximadamente nueve años.

Con el tiempo aseguró el vínculo se volvió agresivo, y en 2022 descubrió que no habría sido la única persona en una situación similar. También cuestionó que parte de la opinión pública ponga el foco en el tiempo transcurrido y no en la gravedad del caso.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que el proceso avance y no quede impune, y expresó que mantiene su fe en que se hará justicia. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera la reprogramación de la declaración del pastor para definir los próximos pasos dentro del caso.