Saavedra será la novedad en Bolívar

Para el plantel de Always Raedy, no pasó al olvido la derrota que sufrió el pasado 30 de agosto de 2019, cuando el equipo de San José le ganó a domicilio (2-4) por el campeonato Clausura Ver más Always defiende el liderato frente a San José en Villa Ingenio

Mauricio Soria, técnico de The Strongest, ya tiene la base del equipo que mañana se medirá con Municipal Vinto desde las 17:15 en el estadio Hernando Siles Ver más DT Soria confirma a Blackburn en el once para jugar con Vinto

Por el rendimiento que tuvo su equipo ante Royal Pari, pese a la caída por 2-1, el entrenador Víctor Hugo “Copito” Andrada decidió no realizar ninguna variante Ver más Guabirá, sin cambios para enfrentar hoy a Nacional Potosí