Wilstermann: cinco finales para cerrar un año con premio

Un año difícil está cerca de cerrarse de la mejor manera en Wilstermann. De estar penúltimo en la tabla de posiciones del Torneo Único 2021, el Rojo ahora es séptimo y está a cinco jornadas de abrochar una copa internacional para 2022.

Los problemas económicos, lesiones y una racha de resultados negativos privaron al Aviador de luchar por el título, pero el grupo logró remontar una dura situación que dejó mucho análisis.

“Es como un premio a nunca bajar los brazos (clasificar a la Copa Sudamericana), en todo. Hablando institucionalmente, el club pasó un año difícil que no pudo afrontar los gastos económicos, nosotros deportivamente no pudimos en un momento sacar resultados, cambios de entrenador y que no nos fue muy bien. Hoy es otra realidad, no la que hubiéramos querido el 30 de enero siendo campeones o peleando la copa”, dijo Santiago Echeverría, defensor aviador.

Tras 25 fechas, los rojos suman 38 puntos, con 12 victorias, dos empates y 11 derrotas (54 goles a favor, 45 en contra).

La realidad que se vive en el crédito valluno está un poco lejos de la temporada que se idealizó con Mauricio Soria y luego Diego Cagna al mando del plantel. Las lesiones también mermaron a un elenco que debe afrontar su futuro copero ante Blooming, Bolívar, Aurora, Real Tomayapo y San José.

“Estar en un torneo internacional es un premio por lo que hicimos, así sea Sudamericana porque el club está varios años jugando a nivel internacional”, agregó el volante Jorge Ortiz.

Migliaccio ignora los rumores

El entrenador de Wilstermann, Sergio Migliaccio, aseguró ayer que no le preocupan ni conoce los rumores sobre las posibles salidas de Patricio Rodríguez y Arnaldo Giménez para la temporada 2022, pero expresó su molestia porque un exentrenador del club (Cristian Díaz) se ocupa más de Wilstermann que su propio equipo.

“Eso sale de un lado, de un técnico de otro equipo. Entonces, está más pendiente de Wilstermann que lo que tiene que jugar el (Cristian Díaz). ¿Quién declaró sobre Pato y (Arnaldo) Giménez?”, cuestionó Migliaccio.