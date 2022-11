Biaggio: “Hicimos los méritos para estar ahí arriba”

El director técnico del club The Strongest, Claudio Biaggio, realizó un balance favorable sobre los cuatro meses que estuvo al mando del Tigre y destacó el objetivo alcanzado con la clasificación a la Copa Libertadores 2023 como Bolivia II, asegurando un premio de tres millones de dólares.

“Íbamos por el título por el mérito obtenido, por lo menos estuvimos arriba durante 19 fechas y uso los méritos para ser campeón, pero esta situación incómoda día tras día hacía que los entrenamientos fueran más difíciles”, declaró Biaggio.

Antes de la suspensión del campeonato, el Tigre marchaba como líder con 53 puntos, dos por encima de Always Ready y tres por delante de Bolívar. A falta de seis fechas, el sueño de salir campeón y cortar una racha adversa, que arrastra desde 2017, se esfumó.

“Hicimos los méritos necesarios para estar ahí arriba, dentro de eso ganamos un clásico contra Bolívar y empatar el otro, y le hicimos ocho goles a Bolívar, que supuestamente es el mejor”, manifestó Biaggio,

Sobre la postura de la dirigencia aurinegra de solicitar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ser declarado campeón, el entrenador prefirió dejar que esa labor sea manejada por el club.

Biaggio prefirió no hablar sobre contrataciones antes de conocer si le renovarán el contrato o no. “Todavía no hemos hablado. Ellos quieren que me quede, bueno, eso me dijeron de manera informal”, confirmó.