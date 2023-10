Wilstermann busca sellar su clasificación ante el urgido Oriente

Wilstermann afrontará esta noche (20:30) el penúltimo partido de una maratónica semana de la Copa de la DivPro, en una visita más que importante ante Oriente Petrolero, en duelo de la fecha 9 del grupo A y que se desarrollará en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Más allá de ser segundo del grupo A con 13 unidades, para el Rojo la clasificación aún no está consolidada, mucho más porque sus inmediatos perseguidores Libertad Gran Mamoré (13) y Real Tomayapo (11) gozan de similares chances para apropiarse de su puesto.

A ello se debe sumar que el Aviador requiere de sumar de a tres para tratar de regresar a la zona de premios internacionales en la tabla acumulada.

Para esta visita, el DT Cristian Díaz tendrá a toda su plantilla a plenitud, siendo el siguiente once el probable en cancha: Arnaldo Giménez; Robson Dos Santos, Julián Velázquez, Martín Chiatti, Juan Pablo Aponte; Jonata Machado, Cristhian Machado, Jhon Velázquez, Rodrigo Amaral; Vladimir Castellón y Ariel Nahuelpán.



Oriente, por su parte, no tiene chances de clasificación, pero le urge ganar para no caer en zona de descenso.