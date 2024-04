Leitao manda un mensaje a Claure y este denuncia presuntos engaños y trampas

El empate entre Bolívar y San Antonio 1-1 en La Paz, la noche de este jueves en La Paz y que significó la eliminación del primero en el Torneo Apertura, no acabó en buenos términos. El entrenador del Santo, Thiago Leitao, volvió a responder al titular celeste Marcelo Claure, quien a su vez insistió en que en la llave hubo presuntos engaños y trampas.

La llave de cuartos de final se decantó en favor de San Antonio con un global 2-1, resultado que enfureció a la afición celeste, club favorito para luchar por la corona del Torneo Apertura.

Entre idas y vueltas, Leitao respondió a Claure tras la clasificación de su equipo, aludiendo al mensaje a distancia del titular de Bolívar que dijo "Y nos veremos el jueves".

"Yo le contesté, el dijo 'Te espero, Thiago',pero yo no lo vi. ¿Qué pasó? Uno puede hablar y todo, pero el tipo (por Claure) no tiene esto (hizo ademán de cabeza). No tiene conocimiento de fútbol, él cree que todo se soluciona con plata. Fuimos superiores en el trópico y acá. Me quedo feliz, no por tapar la boca, sino por demostrar con sabiduría junto a mis jugadores que nosotros somos más", declaró Leitao a los medios.

El estratega brasileño indicó, ante la consulta de un periodista si cree que en Bolívar sobraron a San Antonio. Su respuesta fue sí, pero a nivel dirigencial y de afición que esperaban una goleada, excepto los jugadores de Bolívar que mostraron respeto por el rival.

Al frente, Marcelo Claure se expresó en sus redes y lanzó una dura munición hacia el planteamiento de San Antonio y otras presuntas irregularidades que se habrían presentado en el duelo.

"En fútbol, ganar y perder es parte de la competencia; sin embargo, lo que resulta inadmisible es perder ante tanta trampa y engaño. Como sociedad, no podemos celebrar cuando un equipo recurre a golpes, simulaciones y antifútbol, especialmente cuando los arbitrajes, llenos de engaños, determinan los resultados. En el primer partido, el árbitro expulsó sin lógica alguna a nuestro mejor jugador, forzándonos a jugar con solo diez. Savio, una pieza clave, quedó fuera en La Paz. Lo que ocurrió en La Paz es aún más inaudito: el arbitraje nos robó el partido", expresa la primera parte del extenso mensaje publicado en su cuenta de X Corp.

Ahora, Bolívar solo debe enfocarse en la Copa Libertadores antes de jugar el Torneo Clausura dentro de tres semanas.