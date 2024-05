Nahuelpán anuncia su salida de Wilster tras un año en el club

El atacante mexicano-argentino Ariel Nahuelpán comunicó ayer, en sus redes sociales, que deja Wilstermann luego de un año, confirmando así los rumores que surgieron en torno a su salida, sumando la intimación efectuada por 90.836 dólares para el pago de salarios devengados.

“Es difícil explicar las sensaciones encontradas con las que me toca despedirme, ya que he pasado situaciones no del todo agradables, pero voy a quedarme con lo mejor. Hoy se cumple un año de mi llegada al club, he sentido el cariño en todo momento de esa hinchada tan pasional, y eso me lo llevo en mi corazón para siempre. El grupo de guerreros que se formó, con los que la peleamos día a día.

Muchas, muchas gracias. El mejor de los éxitos para poner a Wilstermann donde se merece. Abrazo de gol”, publicó Nahuelpán.

El jugador, que llegó en mayo de 2023 y se va en la misma fecha del Rojo, jugó un total de 23 partidos y anotó nueve goles, aunque sus números pudieron ser mayores de no ser por las lesiones que lo tuvieron parado un tiempo.

Nahuelpán podría quedarse en Bolivia, ya que Blooming, Aurora y un tercer club están interesados en el.