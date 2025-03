Santa Cruz palpita la final 2025: COL se muestra optimista por el duelo decisivo

El Comité Organizador Local (COL) de la final de la Copa Sudamericana Santa Cruz 2025 se encuentra en días decisivos para poder ratificar la decisión de Conmebol de darle al país su primera final internacional, gestión que además sigue de cerca la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Las autoridades cruceñas (Gobernación y Alcaldía de Santa Cruz) ya aprobaron la carta de apoyo; solo resta que el Gobierno Nacional se sume para hacer realidad este sueño.



“Es muy importante, no solo para Santa Cruz, sino para todo Bolivia. Es un evento que va a enorgullecer a todo el país, sobre todo va a demostrar al continente que Bolivia va a recibir, organizar este tipo de eventos”, declaró Carlos Dabdoub, presidente del COL en entrevista exclusiva con Los Tiempos.



Dabdoub celebró la gestión del presidente de la FBF, Fernando Costa, quien además de lograr que la final se juegue en el estadio Tahuichi Aguilera, se logró tener una ampliación de plazos para la ratificación total de Santa Cruz como sede de la final.



Según la cabeza del COL de Santa Cruz, esta final goza de una gran magnitud: Bolivia estará en el ojo de más de 190 países en el mundo, generará empleos, se prevé la llegada de más de 30.000 personas, además que este evento se proyecta pueda sumar más de 43 millones de dólares en ingresos.



“Es una inyección económica directa. Habrá una inyección de más de 5 millones de dólares a productores locales, más de 3.600 empleos de manera directa. Es un evento importante, esa es la visión de Fernando Costa, que sea el puntapié inicial no solo para que este evento sea un éxito, sino que se traigan más a todo el país. Por eso pedimos la unión de todos”, agregó Dabdoub.



Una de las exigencias de Conmebol es que los tres niveles del Estado entreguen una carta de compromiso para hacer realidad la inversión de mejoras antes de septiembre y el recinto cruceño tenga este partido decisivo.



La Gobernación y Alcaldía de Santa Cruz ya hicieron el compromiso, empero ya se trabaja para que el Gobierno también se sume.



“Sabemos que hay predisposición, hemos visitado diferentes carteras del Estado, nos han apoyado, pero para Conmebol es importante este apoyo que implica temas aduaneros, impositivos, migración, seguridad, infraestructura y otros”, acotó Dabdoub.



Acerca del proyecto, el COL prevé que a mediados de abril se realicen las mejoras al estadio Tahuichi Aguilera (césped, iluminación, video, mejora de palcos, renovación de cabinas radiales, accesos, etc.).