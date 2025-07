Bolivia volvió a caer goleada y está eliminada de la Copa América femenina: 1-7 ante Venezuela

Luego de varias idas y venidas, finalmente Alejandro Chumacero optó por dejar a Wilstermann y marcharse a La Paz para jugar en The Strongest. Ver más Chumacero toma la decisión de jugar en The Strongest

Las dos últimas fechas de Eliminatorias mundialistas se jugarán en septiembre, pero se comienzan a "encender" porque algunos medios chilenos replicaron una nota periodística de Antena Dos de Colombia... Eliminatorias: Especulaciones sobre dopaje en Colombia y Chile intentan generar confusión

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol ) emitió una carta oficial en la que advierte que Santa Cruz podría perder la sede de la Final Única de la Copa Sudamericana 2025 si no se logra un... Conmebol da ultimátum por obras en el Tahuichi: Santa Cruz podría perder la final