Agenda deportiva

SÁBADO 1

Latinoamericano de Minicross

El motódromo de la Villa Olímpica Abraham Telchi de Santa Cruz recibirá la primera fecha del torneo de minicross.

Cuándo: Viernes, sábado y domingo

Hora: 9:00 a 17:00

Escenario: Motódromo Santa Cruz

Inauguran certamen nacional de gimnasia



Gimnastas de 5 ciudades compiten en el torneo nacional interclubes, en la modalidad de artística.

Escenario: Polifuncional de Sarco

Hora: 14:30

AFC Rol de partidos

Primera de Ascenso (Segunda fecha)

Sábado 1 de junio

08:00 Litoral vs EMI

10:00 Oruro Royal vs Eduardo Avaroa

12:00 Santo Domingo vs Pelota de Trapo

Cancha: Estadio Villa Pagador

13:00 Atl. Cochabamba vs Olympic

15:00 Alejo Calatayud vs Real Pumas

Cancha: Auxiliar 3 Félix Capriles

Domingo 2 de junio

10:00 Alejo Calatayud vs M.A. Villarroel

Cancha: Politécnico Militar de Aviación

10:00 Primero de Mayo vs Real Pumas

Cancha: Auxiliar 3 Félix Capriles

Segunda de Ascenso (Segunda fecha)

Sábado 1 de junio

12:00 Mi Llajta vs Don Bosco

14:00 Leones FC vs Alalay FC

16:00 Mundo Joven vs Futvalle

Cancha: Politécnico Militar de Aviación

Tercera de Ascenso (Segunda fecha)

Sábado 1 de junio

08:00 Spartans vs Miliz FC

10:00 M. Sacaba vs Beato Salomón

Cancha: Politécnico Militar de Aviación

10:00 Bolivianos Jrs. vs M. Cochabamba

12:00 Cruz Blanca vs The Strongest

Cancha: Complejo Pulacayo (Ex Cala Cala)

Domingo 2 de junio

08:00 New Players vs Atl. Boca Juniors

Cancha: Politécnico Militar de Aviación

Torneo Departamental de Salto en Ecuestres

Decenas de jinetes y amazonas competirán en el sexto campeonato local.

Hora: 9:00

Escenario: Picadero EMSE

Semifinal de la Liga Menor de Baloncesto

La Salle de Tarija y Urkupiña de Quillacollo buscarán avanzar a la fase final del torneo.

Hora: 18:00

Escenario: Polideportivo Quillacollo

Finales del Tunari Junior Open de Tenis



Las categorías 18 años (ITF), 14 y 16 años (Circuito Cosat) proclamarán a sus campeones.

Escenario: Club de Tenis Cochabamba

Hora: 09:00

Lanzamiento del Dakar 2020



La ASO presenta el Dakar 2020, con la presencia de pilotos suramericanos.

Hotel: Novotel

Ciudad: Buenos Aires

Hora: 10:00 a 18:00 HB

Duelo inglés en la final de la Champions



Los clubes Tottenham y Liverpool se enfrentarán en la segunda final inglesa de la historia de la Liga de Campeones.

Estadio: Wanda Metropolitano

Sede: Madrid

Hora: 15:00 HB

Conferencia de prensa de Hugo Dellien



El tenista brindará declaraciones sobre su participación en Roland Garros y firmará autógrafos a los niños.

Sede: Club Tenis Santa Cruz

Hora: 11:00

DOMINGO 2

Final de la Copa Superliga Argentina



Los clubes Boca Juniors y Tigres definirán al campeón del torneo del fútbol argentino.

Cuándo: Domingo

Hora: 18:45 HB

Escenario: Mario Alberto Kempes

Amistoso Francia-Bolivia



La selección nacional y el campeón del mundo se enfrentarán en un cotejo amistoso en la ciudad de Nantes.

Cuándo: Domingo

Hora: 15:00 HB

Escenario: Estadio Stade de la Beaujoire