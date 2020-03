Liga Nacional de Básquetbol toma las riendas de la Libobásquet hasta 2024

La cruceña Nataly Monroy y el potosino Fernando Bolaños son los campeones nacionales de ajedrez Sub 20 y con ello se clasificaron al Sudamericano Sub 20, que se realizará en la ciudad ecuatoriana... Ver más Monroy y Bolaños representarán a Bolivia en el Sudamericano Sub 20 de Ajedrez

Bolivia conquistó una medalla de plata y dos de bronce en el Sudamericano de Marcha Atlética que se desarrolló ayer en Lima, Perú Ver más Bolivia se sube al podio en Sudamericano de Marcha

Las cochabambinas María José Galindo y María Isabel Chacón ganaron la final del torneo nacional Open U-19 de vóley de playa Ver más Galindo-Chacón concurrirán al Sudamericano de vóley de playa