Federaciones, en emergencia por falta de avance en protocolos

Las federaciones deportivas nacionales de Bolivia se encuentran preocupadas y en emergencia ante la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia de la Covid-19 y que deja un manto de incertidumbre sobre el regreso de la actividad.

Si bien las federaciones de golf y tenis, los deportistas Karen Tórrez y Gabriel Castillo, además de algunos clubes deportivos ya cuentan con sus protocolos aprobados, hay preocupación porque a la fecha las restantes disciplinas no cuentan con una respuesta de las autoridades nacionales.

“Estamos preocupados, no tenemos respuesta del Viceministerio (de Deportes) y del Ministerio de Educación Cultura y Deportes. La cosa no avanza y el argumento que establecen es que no tienen el personal contratado. Lamentándolo mucho, como lo dije, el deporte está olvidado por este Gobierno, han hecho trabajos parciales y no atienden las demandas planteadas por el Comité”, sostuvo Marco Arze, titular del Comité Olímpico Boliviano (COB), ente que aglutina a todas las federaciones nacionales.

En meses pasados, el COB y otras entidades como la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) iniciaron mesas de trabajo y reuniones con el exministro de Deportes Milton Navarro, pero la transformación de esta cartera gubernamental a viceministerio aplazó el avance logrado hasta inicios de junio.

A la fecha, la incertidumbre reina en las federaciones que aún no tienen el aval. También se suman las proyecciones del Ministerio de Salud, sobre el pico más alto de la pandemia que se dará entre agosto y septiembre

“Nosotros tenemos más de 10 ítems propuestos y aceptados, pero lamentándolo mucho, la mayoría están parados, excepto una decisión de la presidenta (Jeanine Áñez) de apoyar los I Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre, todo lo demás ha sido diferimiento, han aprobado unos cuantos protocolos y el resto está parado. La dirigencia deportiva está realmente molesta porque no hay una respuesta”, agregó Arze.

Al respecto, Wilson Sánchez, director general del Viceministerio de Deportes, le dijo a Los Tiempos que desde la cartera gubernamental se está trabajando incansablemente para que el deporte tenga certidumbre y su regreso sea a la brevedad posible.

“Se está trabajando. Hemos dado viabilidad a todos los protocolos que han estado llegando y vamos revisando. Ahora sí tenemos firma para viabilizar todo”, aseguró Sánchez.

Asimismo, el exfutbolista y actual director general del mencionado viceministerio explicó que los protocolos aprobados pasaron con éxito la revisión.

Junto a ello, Sánchez indicó que el contacto es permanente y que prevén reunirse con el COB este martes.

“Se está trabajando, se van a reactivar los deportes, porque es necesidad de deportistas e instructores, cuidando la salud”, concluyó.

Protocolos ya aprobados en el país

A la fecha, mediante dos comunicados biministeriales, se aprobaron los siguientes protocolos: La Paz Golf Club, Country Club Cochabamba, Federación Boliviana de Golf, Club Tenis La Paz, Urubó Golf Club, Las Palmas Country Club, Mapaizo Golf Club, Karen Tórrez, Club Alemán, Mi Llajta FC, Bolívar, Wilstermann, The Strongest, Complejo The Strongest, protocolo de selección de la Federación Boliviana de Fútbol y Club Tenis Tarija, en primera instancia.

En segunda instancia se aprobaron los siguientes protocolos: Oriente Petrolero, Guabirá, Club Hípico Los Sargentos, Club Tenis Santa Cruz, Club Tenis Cochabamba, Club Petrolero Polanco, Gabriel Castillo, Federación Boliviana de Tenis y Blooming.

Cabe resaltar que tanto clubes como instalaciones deportivas deben contar con sus respectivos protocolos. A la fecha, aún resta que muchas entidades presenten o corrijan sus documentos.