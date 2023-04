Neven Ilic teme por la suerte de Guatemala: "No hay una solución clara"

La sanción que impide a Guatemala participar con sus deportistas en Juegos Olímpicos y demás certámenes internacionales no tiene una solución a la vista, declaró a Efe Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la entidad que reúne a los Comités Olímpicos Nacionales de 41 países de América.

"No hay una solución clara hoy, y el tiempo corre", subrayó Ilic, quien este 26 de abril estará conmemorando seis años desde su llegada a la presidencia de la entidad que en 1940 fue fundada con el nombre de Organización Deportiva Panamericana (Odepa).

"Evidentemente, no pueden ser los deportistas guatemaltecos los que pagan por esos problemas", enfatizó el directivo chileno al analizar el limbo en que se encuentran decenas de jóvenes de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que organizará San Salvador del 23 de junio al 8 de julio; así como los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile previstos del 20 de octubre al 5 de noviembre.

"Esperamos juntarnos lo antes posible, pero el tema hoy en día no tiene salida, porque es un conflicto entre la ley guatemalteca y los estatutos olímpicos. Eso se cruzó mal y en vez de haber buscado en su momento la solución, el ambiente se tensó y llegué a lo que estamos", resumió.

"No hay con quien hablar”

Neven Ilic se declaró dispuesto a propiciar con Panam Sports una labor de mediación, pero detectó que hay serias dificultades, se necesita abrir mentes y correr contra el tiempo.

"Vamos a buscar una solucionan que permita, por lo menos, que los atletas vengan. Pero el problema no es tan fácil de solucionar", declaró a Efe.

"Las alternativas de solución no las veo fácil, a menos que todos abramos todos la mente. Pero hay un choque entre la ley guatemalteca y lo que el COI espera", admitió el empresario nacido hace 62 años en Antofagasta.

Si no bastasen las dificultades, las elecciones generales previstas en Guatemala este 25 de junio pueden contribuir a entorpecer cualquier intención de mediación.

"Los tiempos tampoco corren a favor", consideren, pues con las elecciones en el país centroamericano es probable que las autoridades estén pensando en otros asuntos.

“Es una pena que un deportista guatemalteco que tiene el orgullo de llevar su bandera, su uniforme y su himno, no tenga claro si van a ir, cómo se van a organizar, porque no hay interlocutores”, lamentó el presidente de Panam Sports.

"Hay un Comité Olímpico que no está reconocido y con el que no podemos hablar. Hay otro que se fue. Entonces no hay muchas herramientas", añadió.

“No hay con quien hablar, porque no hay nadie autorizado para hablar en nombre del deporte olímpico guatemalteco”, puntualizó.