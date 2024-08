Thomas Bach: "Si en Los Ángeles quisieran copiar la Torre Eiffel, sería un desastre"

Thomas Bach, presidente del COI, se mostró este viernes eufórico por el desarrollo de los Juegos de París, que se clausuran el domingo, y animó a la siguiente edición, Los Ángeles 2028, a buscar su propio camino, sin compararse.

"Si en Los Ángeles quisieran copiar la Torre Eiffel, sería un desastre", afirmó Bach en una conferencia de prensa para hacer balance de los Juegos.

El dirigente germano destacó la comunión entre deportistas y público vivida en París: "Los deportistas han inspirado al público y el público a los deportistas", afirmó Bach, que también subrayó la máxima igualdad que se ha registrado en muchos deportes.

"Ya no recuerdo el número de prórrogas, penaltis, 'foto finish' que ha habido. Eso demuestra que hemos hecho progresos en disminuir la distancia entre los equipos", apuntó.

El presidente se mostró "particularmente conmovido por una medalla, la primera del Equipo Olímpico de Refugiados", el bronce ganado por la boxeadora Cindy Winner. "Muestra cómo los refugiados enriquecen nuestra comunidad e inspirarán a todos los desplazados", afirmó Bach.

El dirigente indicó que los de París "han sido los Juegos más seguidos de siempre", con "más de la mitad de la población mundial" pendiente de ellos.

Por eso, añadió, no es extraño que la versión de la "Última Cena" representada en la ceremonia inaugural haya suscitado polémica. "No se puede tener las dos cosas: un seguimiento como nunca y que nadie tenga su opinión (contraria). Nos los tomamos como un signo de la relevancia política y social de los Juegos", dijo Bach, que aseguró que no han recibido ninguna queja del Vaticano.

Para el presidente, la convivencia en la Villa de todos los deportistas ha sido ejemplar: "Todos han respetado las reglas, sin incidentes en la Villa entre deportistas incluso de países en guerra". "No podemos crear paz, pero sí una cultura de paz", agregó.

Nuevo apoyo a las boxeadoras: "No es inclusión, es justicia"

Thomas Bach reiteró su apoyo a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting, boxeadoras que compiten en París pese a la anterior suspensión de la federación (IBA), suspendida a su vez por el COI.

"¿Cuál era la alternativa? ¿Excluir a dos mujeres de una competición de mujeres por unas alegaciones inciertas?", se preguntó. "Hasta 1999 tuvimos test de género y la ciencia nos dijo que no son fiables, que no funcionan y que además pueden ser contrarios a los derechos humanos por invasivos", recordó Bach.

"Nuestra decisión es clara: las mujeres tienen derecho a competir en competiciones de mujeres. Y son dos mujeres", subrayó. "No es una cuestión de inclusión, sino de justicia". "Si alguien nos presenta un sistema fiable de distinguir a los hombres de las mujeres, seríamos los primeros en emplearlo. Pero lo que no es posible es que alguien diga si es o no mujer solo con mirarla y que organismos no creíbles con altos intereses políticos emprendan una campaña de difamación".