Aurora va por el boleto a costa de San Antonio

Aurora prevé confirmar su buen arranque en el Torneo Amistoso de Verano 2024, cuando esta noche (19:00) enfrente a San Antonio en el estadio Félix Capriles, por el lance de vuelta de la fase de octavos de final.

Tras la victoria lograda el pasado viernes 1-3 en Entre Ríos ante este mismo rival, el Equipo del Pueblo apuesta por coronar este inicio ante su público. Los socios y abonados, según recalcó Aurora, deberán comprar sus boletos al ser la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la que organiza este certamen.

Para este cotejo, el DT Daniel Farrar anunció que puede repetir el mismo once de la ida, aunque no tendrá ni en la banca al extremo paraguayo Roland Escobar, por expulsión. El refuerzo Michael Ortega aún no será titular, pero el estratega cree que podrá sumar minutos.

Por el lado de San Antonio, los dirigidos por Julio César Baldivieso buscan reivindicarse de la derrota sufrida en el estadio Carlos Villegas, además que quieren empezar a mostrar sus credenciales.

El otro partido del día se jugará en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, con el duelo CDT Real Oruro vs. Always Ready (16:00). En la ida igualaron 1-1 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto.